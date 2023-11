L’amore di Rosina e Ferdinandu vince e sconfigge Incantesimi e preconcetti sociali

CATANIA- Una romantica ed avvincente storia d’amore quella di “Rosina e Ferdinandu- U Lariu e la regina fina fina”, per la seconda stagione di “Piccoli Sguardi” della Compagnia “Buio in Sala“, fondata dagli attori e registi Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia insieme a Silvana D’Anca e Giovanna Sesto.

Spettacolo ospite di Fabio Guastella per una produzione Abaco, il Teatro conta, interpretato da attori e pupi sul palco di Spazio Bis, già sede dei corsi di formazione per le arti dello spettacolo curati dalla Compagnia.

La messa in scena semplice e coinvolgente, introdotta come consuetudine da un’animazione a tema per accogliere bambini e famiglie, vede come protagonista assoluto l’amore che scioglierà il cuore e il maleficio di re Ferdinandu condannato a vivere sotto le spoglie di un brutto mostro.

Una fiaba dal sapore classico, che ricordando la storia della Bella e la Bestia, in versione siciliana, con estrema modernità parla di amore, magia e accettazione del diverso abbattendo le barriere mentali e culturali della nostra società.

Il sorriso e il cuore innamorato di Rosina, ritrovatasi a vivere nel castello di Re Ferdinandu per un brutto compromesso, da paura iniziale per qualcosa che non si conosce si trasforma in qualcosa di bello dimostrando che il bene vince sempre sul male.

Insieme a Fabio Guastella l’attrice Francesca Morselli con la partecipazione straordinaria delle voci degli attori Luca Iacono, Peppe Arezzo e Valentina Cannizzo.