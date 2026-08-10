L’Amato Jazz Trio inaugura il cartellone della Mab Eventi di Antonio Campanella

Catania- È tutto pronto per la rassegna “Jazz & Swing, nel cuore di Catania” della Mab Eventi del crooner e Ceo della società Antonio Campanella che lunedì 17 agosto, alle ore 21.00, sul palco del Palazzo della Cultura darà il via al primo appuntamento in cartellone con “Amato Jazz Trio“.

“È una formazione musicale storica- dichiara Antonio Campanella che nei 5 appuntamenti in programmazione

farà riassaporare al pubblico le grandi emozioni della musica jazz e dello swing internazionale– per la continuità artistica e l’originalità stilistica, che proporrà un jazz che pulsa di emozione, radici e intelligenza musicale, frutto di un legame fraterno che si trasforma in musica”.

L’Amato Jazz Trio è composto da tre fratelli: Elio, al pianoforte, Alberto al contrabbasso, e Loris alla batteria.

“La cifra stilistica di Amato Jazz Trio- continua Campanella- è senza dubbio l’identità siciliana insieme all’influenza mediterranea che dona ai loro brani una grammatica musicale originale, intensa e riconoscibile fin dal primo ascolto apprezzata dai maggiori critici del settore”.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

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