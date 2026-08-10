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L’Amato Jazz Trio inaugura il cartellone della Mab Eventi di Antonio Campanella

L’Amato Jazz Trio inaugura il cartellone della Mab Eventi di Antonio Campanella

10.08.2026.

Catania- È tutto pronto per la rassegna “Jazz & Swing, nel cuore di Catania” della Mab Eventi del crooner e Ceo della società Antonio Campanella che lunedì 17 agosto, alle ore 21.00, sul palco del Palazzo della Cultura darà il via al primo appuntamento in cartellone con “Amato Jazz Trio“.Locandina3-4

“È una formazione musicale storica- dichiara Antonio Campanella che nei 5 appuntamenti in programmazione
farà riassaporare al pubblico le grandi emozioni della musica jazz e dello swing internazionale– per la continuità artistica e l’originalità stilistica, che proporrà un jazz che pulsa di emozione, radici e intelligenza musicale, frutto di un legame fraterno che si trasforma in musica”.
L’Amato Jazz Trio è composto da tre fratelli: Elio, al pianoforte, Alberto al contrabbasso, e Loris alla batteria.IMG-20260809-WA0029
“La cifra stilistica di Amato Jazz Trio- continua Campanella- è senza dubbio l’identità siciliana insieme all’influenza mediterranea che dona ai loro brani una grammatica musicale originale, intensa e riconoscibile fin dal primo ascolto apprezzata dai maggiori critici del settore”.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria 

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