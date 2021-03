Lady Gaga, versione bruna, in Italia sul set del film “Gucci”

Lady Gaga in Italia, a Milano, con un nuovo look di capelli in versione mora per interpretare il ruolo di Patrizia Reggiani nel film “Gucci” di Ridley Scott. Sono le prime immagini della popstar-attrice, la cui famiglia è di origini siciliane, durante le riprese del film. La pellicola parla dell’omicidio di Maurizio Gucci nel 1995. Il mandante fu l’ex moglie Patrizia Reggiani. Per l’assassinio la donna fu condannata a 26 anni di carcere.

Lady Gaga torna sul set dopo il ruolo di Ally Maine nel film del 2018, A Star is Born (E’ nata una stella). Anche in quell’occasione abbandonò il suo biondo platino per il bruno. Il film ha vinto l’Oscar per la miglior canzone con il brano ‘Shallow’.

La signora Reggiani è onorata che a interpretarla sia una attrice del calibro di Lady Gaga, però si aspettava che andasse a conoscerla» ha detto oggi Daniele Pizzi, legale di Patrizia Reggiani a commento della presenza a Milano di Lady Gaga e della produzione che sta realizzando un film sul caso Gucci. «La signora Reggiani è molto amareggiata – ha aggiunto il legale – , decine di camion della produzione del film che vede protagonista Lady Gaga hanno invaso Milano, via Palestro la Statale e ora anche Montenapoleone, e lei non ne sa nulla. E non ha ricevuto nessun tipo di contatto da parte della produzione.

«La signora Reggiani – ha spiegato Pizzi – dunque si aspettava di venir contatta in prima persona e che lady Gaga sarebbe andata a conoscere la donna che interpreta sul set»