La Sicilia con l’Associazione IterCulture per la prima volta all’interno del Network Anticorpi XL la rete italiana dedicata alla danza d’autore

di Elisa Guccione

Grazie all’ottimo consenso di critica e pubblico dell’ottava edizione di Teatri Riflessi, conclusasi quest’estate a Zafferana Etnea, l’Associazione culturale IterCulture, promotrice ed organizzatrice dell’evento, è entrata a far parte del Network Anticorpi XL, la rete italiana dedicata alla giovane danza d’autore.

“Per la prima volta, la Sicilia, una delle poche regioni non ancora rappresentate, avrà un membro all’interno della rete- dichiara il presidente di IterCulture Dario D’Agata-rappresenteremo la regione in un’azione continua di mappatura territoriale della creatività emergente, agendo da ponte tra isola e penisola promuovendo la distribuzione e il confronto nazionale e internazionale di giovani coreografi siciliani e contribueremo a diffondere l’eccellenza dei nostri talenti”.

Dedicata alla presentazione della prossima edizione di Teatri Riflessi e delle azioni del Network Anticorpi XL giovedì 21 dicembre 2023, alle ore 20:45, a Viagrande Studios andrà in scena una serata speciale che vedrà tornare il corto vincitore dell’edizione appena conclusa “K(-A-)O” del coreografo giapponese Kenji Shinohe insieme, per la prima volta in Italia, allo spettacolo “R”.

Il network Anticorpi XL promuove:

Nuove Traiettorie, percorso formativo dedicato a giovani autori e autrici, CollaborAction, che seleziona e sostiene i progetti coreografici di autori emergenti attraverso premi economici, tappe di residenza e tournée nazionali; CollaborAction kids, azione a sostegno della ricerca di opere destinate alle giovani generazioni; Prove d’Autore che mette in dialogo artisti emergenti con gli ensemble di danzatori e danzatrici di formazione accademica del Balletto di Roma, Nuovo Balletto di Toscana, MMContemporary Dance Company e DanceHaus;

Danza Urbana XL, che offre uno spazio di programmazione e visibilità alle creazioni che indagano le forme dello spettacolo al di fuori delle convenzioni teatrali e degli spazi deputati, immergendosi nel paesaggio urbano;

ResiDance, azione dedicata ai progetti di residenze creative per la danza.

“Un traguardo importante per la Sicilia- continua D’Agata che insieme a Valerio Verzin cura la direzione artistica di Teatri Riflessi- che dopo anni d’intensa attività progettuale ha visto premiare l’impegno e la costanza di un giovane ed intelligente staff organizzativo che all’interno di quest’ultima ed articolata edizione con la presenza di oltre 150 tra artisti, nazionali e internazionali, direttori artistici, operatori culturali e giornalisti da tutta Italia che insieme alle 3000 presenze di pubblico hanno dato voce in modo significativo ai linguaggi contemporanei e alla nuova creatività con una importante valorizzazione della nostra terra”

Elisa Guccione