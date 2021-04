La regina sola, per il compleanno i Windsor fanno i turni

Visite “a turno” in casa Windsor per stare accanto alla regina per il suo 95esimo compleanno, e provare ad alleggerire quella solitudine emersa in tutta evidenza ai funerali del principe consorte Filippo. E’ lo scenario tratteggiato dai tabloid britannici a due giorni da una celebrazione che si preannuncia senza festeggiamenti per la sovrana, nata il 21 aprile 1926.

L’anniversario, secondo tradizione, viene onorato pubblicamente dal Regno Unito a giugno, con la parata di Trooping the Colour, sospesa nel 2020 a causa di quelle stesse restrizioni dell’emergenza Covid che hanno imposto a Sua Maestà mesi di sostanziale isolamento ulteriore nel Castello di Windsor.

Ma il vero compleanno cade il 21 aprile, ed è normalmente riservato a una festa più familiare. Festa impossibile quest’anno, vista l’atmosfera di dolore fatta calare dalla morte del quasi centenario duca di Edimburgo, ma che comunque non impedirà a figli, nipoti e consorti di sforzarsi di stare vicino alla sovrana.

A dar credito a fonti di corte citate dal Sun, ad alternarsi al suo fianco saranno in primo luogo la figlia Anna, Camilla e la contessa di Wessex, Sofia, consorte del quartogenito Edoardo. Mentre un ruolo più distanziato l’avrà Kate, che per età è fra l’altro l’unica delle quattro a non aver ancora ricevuto il vaccino.

A consolare Elisabetta II, in quello che il Daily Mail definisce “il suo compleanno più solo”, potrebbe arrivare peraltro la notizia di qualche progresso nel riavvicinamento fra i nipoti William e Harry, tornati a scambiarsi qualche parola a margine delle esequie del nonno Filippo dopo la rottura sancita dallo strappo del duca di Sussex e della moglie Meghan. Una ricucitura, sostiene sempre il Mail, per cui sembra stia adoperandosi direttamente il principe Carlo: dopo mesi di gelo col figlio minore.