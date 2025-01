La Poetica Produzioni festeggia i 10 anni di attività con “I Promessi Sposi Amore e Provvidenza”

Catania- Per celebrare il decimo anno di ininterrotta attività, la Poetica Produzioni, ribattezzata dalla stampa come la “Piccola Broadway sotto il vulcano”, venerdì 7 marzo, alle ore 21.00, al teatro Metropolitan ritorna in scena con la sua produzione più applaudita ed amata da critica e pubblico: “I Promessi Sposi- Amore e Provvidenza”, questa volta ancora più potenziata e spettacolare.

“L’eterna storia d’amore di Renzo e Lucia è senza dubbio lo spettacolo a cui siamo stati finora più legati – dichiara Alessandro Incognito, responsabile della Poetica Produzioni – impossibile dire il contrario, perché è stato il nostro primo successo, applaudito da oltre 50mila spettatori nella sola città di Catania, sin dal debutto nell’aprile 2017 eravamo consapevoli del prezioso gioiello che avevamo tra le mani e, adesso, per ringraziare per l’immenso affetto il nostro pubblico, sempre più numero, e soddisfare le continue pressanti richieste di repliche, abbiamo deciso di sfogliare nuovamente le pagine di un copione che ci ha dato enormi soddisfazioni. La nostra opera mette in risalto il dramma contemporaneo dei personaggi, pur rimanendo fedele al capolavoro manzoniano di riferimento, sia dal punto di vista scenografico, che dei costumi e del linguaggio”.

Un progetto ambizioso e vincente interpretato da professionisti di prestigio, tra veterani del teatro siciliano e giovani ma talentuosi performer, per un totale di ben 30 artisti sul palcoscenico tra attori, cantanti e corpo di ballo. Per raccontare il travagliato realizzarsi dell’amore dei protagonisti e mettere in scena la prorompente teatralità di tutti personaggi nati dalla penna di Alessandro Manzoni, è stato realizzato un adattamento per le scene dal linguaggio moderno e dal forte impatto emotivo.

“La scena – continua Incognito, reduce dal successo come regista dell’applaudito musical Dracula – è un avvicendarsi ininterrotto e quasi cinematografico dei quadri narrativi, che coinvolgeranno e trascineranno gli spettatori fino alla fine, senza concedere un momento di tregua. Emergerà nell’intera rappresentazione la grande attualità dell’opera manzoniana, risultando interessante ed accattivante anche per lo spettatore contemporaneo”.

In una veste ancora più immaginifica e, a volte, volutamente surreale e fortemente passionale, questa nuova edizione speciale de “I Promessi Sposi- Amore e Provvidenza” vede confermata la consolidata squadra di lavoro degli anni passati: le spettacolari coreografie sono di Erika Spagnolo, la direzione musicale di Lilla Costarelli, i raffinati costumi di Rosy Bellomia, le scenografie mobili Gaetano Tropea e Artefatto Allestimenti, il video mapping di Andrea Ardizzone.

Regia associata di Gisella Calì, regia di Alessandro Incognito.

“Ci aspettiamo- conclude Alessandro Incognito- che anche stavolta questo piccolo capolavoro non potrà che stupire ogni singolo spettatore, rendendo memorabile una serata che si preannuncia già un successo”.