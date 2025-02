di Elisa Guccione

CATANIA- Il dramma interiore di Agata, serva di Cristo, rivive per mano del genio artistico de La Marionettistica dei Fratelli Napoli, maestri pupari catanesi dal 1921, che in occasione dei solenni festeggiamenti agatini, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Catania e il Teatro della Città ripropone sabato 8 febbraio, alle ore 20.30, nella Chiesa San Michele Arcangelo ai Minoriti in via Etnea, “La passione di Agata”.

“Abbiamo ripreso una tradizione dell’arte puparesca catanese– spiega Fiorenzo Napoli– perché mettere in scena la vita dei santi, oltre al classico repertorio cavalleresco, è un felice legame con la nostra storia di antichi pupari, che non abbiamo mai dimenticato di onorare”.

Alessandro e Fiorenzo Napoli, che racconta la storia interiore di Sant’Aituzza mantenendo tutti quegli episodi di tradizione popolare come i famosi particolari del telaio e del velo. La voce di Agata sarà interpretata dall’attrice Tiziana Giletto. Un dramma, costruito sulla base dei testi latini, firmato da, che racconta la storia interiore di Sant’Aituzza mantenendo tutti quegli episodi di tradizione popolare come i famosi particolari del telaio e del velo. La voce di Agata sarà interpretata dall’attrice

Una rappresentazione scenica tutta barocca con lo schiaffo, lo strappo delle mammelle, il tratto d’aculeo in scena e la fornace fuori scena, che mette in contrapposizione la santità di Agata innamorata di Cristo e la carnalità di Quinziano accecato dalla malata voglia di possedere la giovane donna a qualunque costo.

