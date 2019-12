La Marionettistica dei Fratelli Napoli racconta “Come Orlando acquistò le armi”

di Elisa Guccione

Sul palco del Teatro San Gabriele dei Padri Passionisti di Mascalucia nell’ambito della 31° stagione teatrale del Teatro Stabile di Mascalucia, fondata dal compianto Mario Re e diretta dalla figlia Rita Re, arrivano i pupi della Marionettistica dei Fratelli Napoli, Maestri pupari catanesi da ben cinque generazioni, con lo spettacolo “Come Orlando acquistò le armi”.

Sabato 28 dicembre, ore 21.00, e domenica 29 dicembre, ore 18.00, su copione di Alessandro e Fiorenzo Napoli nella tradizione delle serate dell’Opra dei pupi catanese verrà messo in scena uno degli episodi più amati dal pubblico, quello in cui i cavalieri indosseranno per la prima volta la loro pregiata armatura dopo aver superato importanti e simbolici riti d’iniziazione. Si assisterà come Orlando, protagonista della Storia dei Paladini di Francia, esempio di nobiltà, lealtà ed eroismo cavalleresco, acquisterà le armi.

“La messa in scena- dichiara Fiorenzo Napoli portavoce della Marionettistica dei Fratelli Napoli- risale all’antica chanson de geste francese, la chanson d’Aspermont che attraverso molti cantari italiani, i romanzi di prosa di Andrea da Barberino e il poema in ottave “Le imprese di Orlando” di Ludovico Dolce confluirono nel romanzo a dispense di Giusto Lodico fino ad arrivare allo spettacolo che noi realizzeremo a teatro”.

I pupari catanesi hanno saputo adattare i diversi materiali narrativi dando grande spessore drammaturgico ai personaggi di Milone e Almonte inserendo nell’intreccio la maschera catanese di Peppininu, riuscendo a soddisfare un pubblico moderno, senza mai esagerare, con i valori tradizionali dell’Opra dei pupi, conquistando non solo i cultori o gli appassionati di storia patria ma anche chi è abituato alla velocità dei tempi cinematografici.

