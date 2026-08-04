La Marionettistica dei Fratelli Napoli per il cartellone “La Vara” racconta “Gerusalemme, ovvero la storia di un sogno”

I Pupi dei Fratelli Napoli, Maestri pupari catanesi giunti alla quinta generazione, giovedì 6 agosto alle ore 20.30, a Piazza Unione Europea a Messina, per il cartellone “La Vara” metteranno in scena “Gerusalemme, ovvero la storia di un sogno”.

Su copione di Alessandro e Fiorenzo Napoli i pupari catanesi ispirati dal

poema di Tasso, nato sull’onda della vittoria cristiana di Lepanto, proprio come il poeta riflettono sulla tragicità dell’esistenza umana.

“La malinconia di personaggi come Tancredi ed Erminia- dichiara Alessandro Napoli- viene affiancata dalle grandi e titaniche figure dei campioni saraceni Argante e Solimano e i nemici in campo si trovano a essere affratellati dal comune destino di essere soggetti ai “gran giochi del caso e de la sorte”.

La “Gerusalemme liberata” era un cavallo di battaglia dei pupari catanesi- come tiene a sottolineare Fiorenzo Napoli- e sarà riproposta in un’ottica più moderna, tollerante e non etnocentrica.