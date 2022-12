La Compagnia Buio in Sala vincitrice del bando “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini” in scena con “Christmas Musical” porta il Teatro nel cuore della periferia

Catania- viaggio itinerante alla scoperta della magia del Natale con l’obiettivo di promuovere un progetto culturale rivolto ai giovani che vivono in periferia con la partecipazione attiva allo spettacolo “Christmas Musical” della Compagnia Buio in Sala vincitrice del bando comunale “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini”.

I fondatori e direttori artistici di Buio in Sala Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia mercoledì 21 dicembre, alle ore 20.00, nella Chiesa Beata Maria Vergine del Carmelo e Santa Maria Goretti nel popoloso e popolare quartiere di San Giorgio con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Secondario San Giorgio, diretto dalla professoressa Manola, festeggeranno il Natale la festa più magica e bella dell’anno con una particolare performance artistica tra proiezioni multimediali e musicali.

“Sul palco ci saranno oltre venti artisti professionisti: attori, cantanti, artisti di un coro polifonico, trampolieri, che interagiranno con i ragazzi e le ragazze del luogo- dichiarano i registi Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia nomi noti nella prosa e nelle fiabe musicali per aver interpretato e diretto pièce applaudite da pubblico e critica in giro per l’Italia come l’inedito musical “Il principe ranocchio” con la voce di Lorella Cuccarini o, fra i tanti, “Storia di una capinera”, “Il fu Mattia Pascal” e “Gli innamorati”- che metteranno a frutto gli studi in tutte le discipline performative con momenti di canto con il coro polifonico Secret Chord diretto da Salvo Disca, momenti di danza sotto la guida di Martina Caruso, il trampoliere Giovanni Grancagnolo e la cantante solista Marina Puglisi e gli attori Silvana D’Anca, Giovanna Sesto e Pippo Tomaselli per una pièce dal sapore natalizio per uno spettacolo dedicato a grandi e piccini”.