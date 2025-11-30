Articoli e Lavori

“La cena dei cretini” inaugura la rassegna “Echi teatrali” dell’Associazione Proscenio

30.11.2025.

Catania- È tutto pronto per il debutto della III stagione dell’Associazione Proscenio, diretta dal giovane e talentuoso Manuel Giunta, che inaugurerà il cartellone della rassegna “Echi Teatrali- la stagione evento che non ti aspetti” domenica 7 dicembre, alle ore 19.00, sul palco dell’Auditorium San Luigi Gonzaga con la commedia francese di Francis Veber “La cena dei cretini”.IMG-20251030-WA0017

La regia di Andrea Giuffrida, coadiuvato dell’assistenza di Bernadette Giunta, metterà in scena l’antico adagio “Chi è causa del suo mal pianga se stesso”, dove i vizi e i lazzi della borghesia parigina, ma potrebbe essere qualsiasi borghesia, si ritorcono su uno dei suoi epigoni, Brochant, che rimane travolto dai comportamenti sconclusionati, sebbene spontanei e condotti a fin di bene, del malcapitato cretino Pignon.

“È un riso amaro dentro una cornice riflessiva sui rapporti umani e sulle relazioni di potere sociale- dichiara il regista Andrea Giuffrida- non ci sono né buoni né cattivi, ma uomini che colgono l’occasione per migliorarsi, superando i propri limiti”.

Sulla scena, curata da Angelo Pulvirenti, un nutrito cast di attori capitanato da Manuel Giunta, nel ruolo del protagonista insieme a Mirko Marotta e composto da Silvana Lanza, Pino Squillaci, Fabrizio Savoca, Chiara Compagnini, e Andrea Giuffrida, che sulle luci di Cristian Virzì, accompagneranno il pubblico in un esilarante viaggio teatrale costruito su un crescendo di equivoci e gag che vanno di pari passo con l’alternarsi, sul palco, di personaggi che si ritrovano, loro malgrado, a vivere situazioni a dir poco paradossali.

 

 

 

