La cantante Angela Di Mauro ospite della kermesse “Palcoscenico delle voci emergenti”

Catania- Non si arresta la stella nascente della cantante Angela Di Mauro che dopo il successo social del suo nuovo singolo “Senza tempo“, prodotto dalla casa discografica Capogiro di Torino, scritto e composto da Giuseppe Mavilla, arrangiato e accompagnato al pianoforte dal M° Valeriano Chiaravalle, continua a raccogliere ottimi consensi di critica e grandi applausi nelle maggiori piazze siciliane in tour con la sua band.

“Sono felice di partecipare sabato 26 agosto, all’anfiteatro delle Cantine Patria a Solicchiata-Castiglione Di Sicilia come ospite allo spettacolo “Il Palcoscenico dei cantanti Emergenti” per il cartellone del Wine Lovers Festival condotto da Salvo La Rosa con Enrico Guarneri Litterio– dichiara Angela Di Mauro che con la sua Angels cover band, composta da Salvo Di Bella, alla chitarra, Antonio Costa, al basso, Salvo Puglisi, tastiere, ed Emanuele Caggegi, alla batteria, dall’inizio dell’estate gira in lungo e largo la Sicilia e parte del sud Italia- perchè l’adrenalina che dà l’applauso sincero e vero del pubblico è la linfa vitale che spinge ogni artista ad andare avanti”.

E gli applausi sinceri e soprattutto reali la cantante catanese nella sua decennale carriera musicale ha imparato a conoscerli ed apprezzarli bene nel tempo:”Il pubblico delle piazze è quello più difficile da affrontare perché è quello più schietto e duro, poiché se non si riesce ad arrivare subito al loro cuore te lo dimostrano senza mezzi termini perché non c’è lo scudo protettivo dello studio televisivo”.

Sui prossimi impegni musicali non si sbilancia, ma oltre all’imminente concerto del 30 agosto a Linguaglossa come voce protagonista della festa del Santo Patrono con un pizzico di sano orgoglio dichiara:”Sarà un autunno molto, molto caldo che mi vedrà protagonista nei più importanti palchi della musica italiana”.