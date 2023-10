La cantante Angela Di Mauro ospite alla VI edizione del Pozzallo Festival

Nuovo appuntamento con la cantante catanese Angela Di Mauro, che lunedì 23 ottobre, alle ore 20.30, al Cine Teatro Giardino di Pozzallo, sarà ospite alla sesta edizione del “Pozzallo Festival”, consolidata kermesse canora patrocinata dal Comune di Pozzallo ed ideata e diretta dall’autore e compositore Peppe Mavilla.

Dopo il successo social del nuovo singolo dal titolo “Senza tempo“, registrato nello studio di Cristian Milani dove hanno già inciso da Noemi a Dolcenera, che in pochissime settimane ha superato il tetto delle 50mila visualizzazioni la melodiosa e allo stesso tempo grintosa voce della cantante catanese è richiesta nei maggiori spettacoli della Sicilia.

“Sarà una serata all’insegna della buona musica e del bel canto- dichiara Angela Di Mauro formatasi tra Catania e Napoli e costantemente seguita dalla Maestra Carmen Sherry volto conosciuto di The Voice- e a grande richiesta canterò il mio ultimo brano prodotto dalla casa discografica Capogiro di Torino, scritto e composto da Giuseppe Mavilla, arrangiato e accompagnato al pianoforte dal M° Valeriano Chiaravalle più volte direttore d’orchestra a Sanremo che sarà presente alla manifestazione canora come presidente di giuria”.

Alla domanda cosa consiglierebbe ai giovani cantanti emergenti in gara risponde:”Chi sceglie questa strada deve sapere non solo che è un percorso complicato ma soprattutto non deve smettere di studiare per migliorare la propria voce ed essere consapevole che ci vogliono anni per vivere solo di musica ma guai a non credere alla bellezza dei propri sogni”.

Presenti in giuria, alla gara presentata da Alessandro Baglieri, anche il M° Dario Adamo, Delfo Raciti, Lucia Nativo e Jessica Lupo con gli artisti Rachele Falco, Rachele Liotta, Lele Sarci e Carmela Giannì.