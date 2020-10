Ingressi contingentati al cimitero per la festività in memoria dei defunti

CATANIA – Un afflusso ordinato di visitatori, seppur costantemente intenso , ha caratterizzato la prima giornata di chiusura al traffico veicolare deI Cimitero di via Acquicella l’Amministrazione Comunale, una delle azioni messe in atto e finalizzate a garantire la sicurezza, nell’ottica della emergenza sanitaria per il COVID-19 nel Camposanto. Agenti della Polizia Municipale, al comando di Stefano Sorbino hanno presidiato i varchi di accesso veicolare dal grande parcheggio di via Madonna del Divino Amore che per l’intera giornata è stato pieno di auto in sosta.

Nei giorni scorsi, infatti, il vicesindaco Roberto Bonaccorsi, nella qualità di sindaco, d’intesa con l’assessore ai servizi cimiteriali Giuseppe Arcidiacono, ha disposto misure organizzative finalizzate a evitare assembramento di visitatori. In primo luogo, limitando gli ingressi veicolari al Cimitero di via Acquicella nelle giornate 30/ 31 ottobre e 1/ 2 novembre 2020, così da aumentare le giornate dedicate alle visite ai defunti e spalmare il flusso delle persone in più giorni. A questo fine, fino al 2 novembre sono sospesi tutti i permessi per l’ingresso veicolare nella vasta area pedonale del cimitero di via Acquicella, ad esclusione dei veicoli adibiti al trasporto degli invalidi con a bordo esclusivamente l’invalido, se possessore di patente speciale o nel caso di non guidatore con un solo accompagnatore (guidatore), dalle ore 12,00 e fino alla chiusura. Nella stesso arco temporale gli accessi consentiti per accompagnare persone non in grado di deambulare.

Inoltre, al fine di regolamentare gli ingressi dei visitatori limitando gli assembramenti, il Comune ha invitato la cittadinanza a effettuare le visite secondo ingressi per lettera iniziale del cognome del visitatore con grado di parentela più prossimo al defunto a cui far visita. In particolare nei giorni di sabato, domenica e lunedì, quando l’afflusso è previsto nei tre giorni, secondo un piano chetuttavia ha solo valore di suggerimento e di invito alla civica collaborazione:

Sabato 31ottobre 2020 A – B – C – D – E – F

Domenica 01 novembre 2020 G – H – I – J – K – L – M – N – O – P

Lunedi 02 novembre 2020 Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

Il Cimitero rimarrà aperto ogni giorno dalle ore 7,00 alle 17,00

Le confraternite rimarranno aperte fino a lunedì, continuativamente dalle ore 8,00 alle 17,00, con ingresso contingentato nelle cappelle cimiteriali.

Tutta la zona del Cimitero di via Acquicella anche prossimi giorni sarà presidiata da agenti della polizia municipale e da personale della protezione civile comunale.