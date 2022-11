Inaugurato “Spazio Bis” palcoscenico della stagione “Sguardi” di Buio in Sala

Ph Dino Stornello

Catania- “Quando un giovane chiede ai propri genitori di seguire un corso di teatro o in generale è interessato a conoscere qualcosa di nuovo significa che si può ancora sperare in un futuro diverso dal presente che stiamo vivendo, perchè il valore culturale ed educativo della recitazione per chiunque individui nelle arti performative un modo per esprimersi liberamente è la base per una società libera all’insegna dell’inclusione e nel rispetto delle differenze”. Questo il modus vivendi voluto e ribadito più volte durante la presentazione del cartellone “Sguardi” dagli attori e registi Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia, fondatori della Compagnia Buio in Sala, che da oltre dieci anni forma e cura artisti guidandoli nel mondo lavorativo delle arti e dello spettacolo.

Una vera festa del teatro, non una semplice presentazione, dove tra i gioisi applausi del numeroso pubblico presente è stata inaugurata per mano dell’attrice Ketty Governali, madrina dell’evento, una sala di circa 100 posti all’interno dell’Istituto Leonardo Da Vinci, già sede dei corsi di formazione per il teatro e le arti performative curati dalla Compagnia.



Dai microfoni del nuovo “Spazio Bis“, coordinati dal giornalista Franco Liotta, i due artisti Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia, insieme alla presidente Silvana D’Anca e alla responsabile alle pubbliche relazioni Giovanna Sesto con i protagonisti degli spettacoli in programmazione che guardano in tre direzioni ovvero al passato, per il Teatro classicamente inteso tra drammi e commedie, al presente per la nuova drammaturgia dedicato a coloro che vogliono comunicare tramite il mezzo teatrale e al Futuro con la rassegna di Fiabe per bambini con testi originali che veicolino messaggi su temi attuali cercando di dare forma ai propri sogni unendo preparazione e creatività in nome di quel luogo magico che è il palcoscenico hanno presentato la programmazione.

La commedia “Xanax” con Massimo Giustolisi e Marina La Placa dell’autore Angelo Longoni, diretta da Federico Magnano San Lio, per una produzione Buio in Sala, aprirà la stagione il 25 e 26 novembre.

Per la prima volta in Sicilia il 16 e 17 dicembre nell’ambito della Nuova Drammaturgia, in collaborazione con “Qui e Ora” di Milano, andrà in scena il fortunato spettacolo “Sindrome Italia – o delle vite sospese” della sicilianissima Tiziana Francesca Vaccaro. Il 28 e 29 gennaio sarà la volta di “Charlie“, una novità assoluta curata da Absinthe Teatro per la regia di Sebastiano Mancuso con Elmo Ler, Loriano Rosto e Antonella Scornavacca. L’11 e 12 Febbraio andrà in scena “Cartoline da casa mia” scottante testo di Antonio Mocciola con Bruno Petrosino pièce, la cui visione è vietata ai minori di 18 anni, che affronta il delicato tema dell’hikikomori. Si continua il 17 e 18 marzo con “Quel santo di mio padre” scritto, diretto e intepretato dal versatile Giuseppe Brancato per una produzione Nave Argo. Il 14 e 15 aprile chiuderà la stagione lo spettacolo “Improvvisamente l’estate scorsa” di Tennessee Williams diretto in tandem da Giuseppe Bisicchia e Massimo Giustolisi con Ketty Governali, nel ruolo che al cinema fu di Katherine Hepburn, mentre Chiara Tron, attrice romana, di recente in TV tra i volti protagonisti della fiction “Viola come il mare”, vestirà i panni della fragile Catherine, che al cinema fu interpretato da Elizabeth Taylor.



Nel giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, al teatro Ambasciatori s’inaugurerà la rassegna dedicata ai bambini con “Il favoloso gatto con gli stivali” spettacolo fuori abbonamento, e in anteprima assoluta al quale seguiranno presso Spazio Bis, una domenica al mese, gli spettacoli “Incantesimi”, in scena l’8 gennaio con Filippo Velardita; “Alice nel paese di Alice”, di Laura Accomando e Diletta Borrello in scena il 19 febbraio con Daniele Virzì e Leonardo Monaco; Il 19 marzo “Il bardo e il cavaliere” di e con Anastasi Cino, Antonio Costantino, Luca Gulino e Andrea Luvarà; “Cappuccetto Rosso – indagini nel bosco”, in scena il 2 aprile, con Laura Accomando, Diletta Borello, Lara Torrisi e Leonardo Monaco.