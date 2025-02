“In verità e non in gloria- oblio del Vate etneo” l’omaggio alla memoria di Mario Rapisardi dell’autrice Antonella Sturiale

“Nella nostra città durante i primi anni del novecento per via Etnea passeggiavano personaggi come Verga, Capuana, De Roberto, Mario Rapisardi e molti altri intellettuali, non a caso la nostra Catania era considerata una delle capitali più importanti della cultura europea”. Con queste parole la scrittrice e drammaturga Antonella Sturiale introduce il testo “In verità e non in gloria- oblio del Vate etneo” dedicato a Mario Rapisardi, che sarà rappresentato con il sostegno dell’Associazione “Catania più attiva” e del Comune di Paternò sul palco del Piccolo Teatro paternese martedì 25 febbraio, alle ore 10.30 per gli studenti e per tutti la sera alle 20.30.

“L’opera, nata da un’idea di Santo Musumeci, è un doveroso omaggio, nel 181esimo anno della nascita, a Mario Rapisardi- continua Antonella Sturiale- il quale ha vissuto due fasi completamente opposte: grande popolarità in vita e completamente dimenticato dopo la sua morte nonostante sia stato considerato il più grande poeta catanese con una produzione letteraria non seconda a nessuno”.

In scena gli attori Barbara Cracchiolo ed Enrico Pappalardo che, dopo il successo del debutto della piecè nel 2023 per l’importante operazione culturale, daranno voce e cuore all’anima di Mario Rapisardi nel luogo della sua nascita.

“Il recital- conclude l’autrice- è un excursus storico-letterario di ampio respiro che si pone l’obiettivo di rivalutare la figura del “Vate Etneo che non può e non deve essere dimenticata”.