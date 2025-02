“In verità e non in gloria – l’oblio del Vate Etneo” al Piccolo Teatro di Paternò

Omaggio alla città di Paternò nel 181° anniversario della nascita del suo cittadino onorario Mario Rapisardi il “Vate Etneo”

La città di Catania ai primi del ‘900 veniva considerata come una delle capitali europee più importanti della cultura. Passeggiavano in via Etnea personaggi come Verga, Capuana, De Roberto, Mario Rapisardi e tanti altri intellettuali provenienti da tutta Europa.

Tra questi personaggi la figura di Mario Rapisardi è quella che ha vissuto due fasi completamente opposte, di grande popolarità in vita e completamente dimenticato dopo la sua morte nonostante sia stato considerato il più grande poeta catanese con con una produzione letteraria non seconda a nessuno

Prima che si costituisse “Catania più Attiva” nel 2023, diversi soci avevano partecipato al primo recital “In Verità e non in Gloria – l’Oblio del Vate Etneo” scritto da Antonella Sturiale da un’idea di Santo Musumeci. Il recital ottenne un grande successo di pubblico e di critica. Tra il pubblico, segnaliamo la partecipazione del professor Dario Consoli ed una delle sue classi del Turrisi Colonna e una rappresentanza di insegnanti del liceo Mario Rapisardi di Paternò che da diversi anni stanno cercando di rilanciare questo importante e sferzante poeta al quale, ancora in vita, intitolarono l’attuale liceo classico di Paternò (CT).

Con un grande passione organizzativa dell’associazione Catania più Attiva, in collaborazione con il Comune di Paternò – CT, il 25 febbraio verrà riproposto per la seconda volta il recital, questa volta al Piccolo Teatro di Paternò con una replica mattutina alle 10,30 riservata agli studenti e una serale alle 20,30.

In scena gli attori Barbara Cracchiolo ed Enrico Pappalardo – regia di Barberin.

Service a cura di Giusy Pischedda.

Il recital è un escursus storico-letterario di ampio respiro, godibile ed emozionante.

Il “Vate Etneo” non può e non deve essere dimenticato perché il suo pensiero è attualissimo: come diceva Hugo, Rapisardi è e rimane un precursore.