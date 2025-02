In occasione dell’anniversario della scomparsa della vittima di mafia Attilio Manca un incontro in sua memoria

Di Elisa Guccione

“21 anni senza giustizia, 21 anni di depistaggi con la complicità della stampa silente e delle Istituzioni deviate”. Lo ripete con forza Angela Manca, la mamma di Attilio Manca il medico di Barcellona Pozzo di Gotto ucciso dallo Stato-Mafia perché costituiva una minaccia alla tenuta del Segreto di Stato sulla scellerata Trattativa Stato-Mafia.

La morte di Attilio Manca brillante medico dal futuro radioso è un omicidio, camuffato da suicidio, collegato all’operazione di cancro alla prostata cui, nel settembre 2003, è stato sottoposto a Marsiglia il latitante capo di Cosa Nostra Bernardo Provenzano.

Tutto inizia con la scoperta del cadavere del giovane medico in una pozza di sangue, il primo in Italia ad operare il cancro alla prostata con il sistema laparoscopico, con al braccio sinistro due buchi e a distanza dal corpo due siringhe perfettamente chiuse. Tante, troppe le incongruenze, poiché Attilio Manca era un mancino puro e non poteva iniettarsi una dose letale di eroina con la destra in quanto come affermano i suoi colleghi e amici viterbesi utilizzava sempre e solo la sinistra.

In occasione del XXI anniversario della scomparsa di Attilio Manca il 10 febbraio, alle ore 16.30, presso l’auditorium Maggiore La Rosa, a Barcellona Pozzo di Gotto, si terrà l’incontro “Attilio Manca vittima dell’Italia dei depistaggi dei poteri deviati e dei loro complici”.

Relatori dell’evento, moderato da Luciano Armeli Iapichino docente e scrittore, il magistrato Sebastiano Ardita, la senatrice e presidente Commissione Vigilanza Rai Barbara Floridia, il legale della famiglia Manca Fabio Repici, il redattore di AntimafiaDuemila Luca Grossi ed Angela e Gianluca Manca, mamma e fratello di Attilio.

Un momento di riflessione importante che attesti come la tragedia vissuta dalla famiglia Manca, coinvolta senza avere nessuna colpa e intenzione nella trattativa Stato mafia, possa un giorno non troppo lontano dopo anni di lotta essere risolta legalmente senza sotterfugi e giochi di potere strani, facendo emergere la verità dei fatti e ridare ad Attilio quella dignità che gli è stata rubata.

