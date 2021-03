In arrivo 1 milione di dosi di vaccino Pfizer alle Regioni

Circa un milione di dosi del vaccino Pfizer saranno distribuite in Italia nelle prossime 24 ore. Lo ha dichiarato il generale Figliuolo nel corso di una riunione di lavoro con con il premier Mario Draghi e il capo della protezione civile Curcio.

Al centro dell’incontro i temi dell’approvvigionamento e la gestione della campagna vaccinale nelle regioni. Le dosi arriveranno in 214 strutture.

Alla fine del primo trimestre – secondo le previsioni relative agli approvvigionamenti in corso – saranno oltre 14 milioni i vaccini distribuiti alle Regioni. In particolare, il totale di marzo sarà di circa 7,5 milioni di dosi, mentre i parziali cumulati di gennaio e febbraio sono stati pari a 6,5 milioni. Lo fa sapere l’ufficio del Commissario per l’Emergenza Covid.