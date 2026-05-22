Il rock della Cult Movie Jam conquista il pubblico di tutte le età con ilcine-concerto dedicato a Rocky IV

Catania- La magia del cinema sotto le stelle, la voglia d’estate che sta per arrivare e l’adrenalina di un film iconico come Rocky IV il film più conosciuto della saga di Sylvester Stallone rendono magica la serata inaugurale della stagione estiva dell’Arena Corsaro, che grazie dell’intuizione della Cult Movie Jam di Danilo Montagnino si è immediatamente catapultati nel grintoso mondo della boxe anni 80.

Dopo il successo sul palco dell’Ambasciatori la proiezione integrale di Rocky IV, con la colonna sonora eseguita dal vivo dai musicisti Davide Pistorio alla chitarra, Fabio Spampinato ai sintetizzatori e tastiere, Valerio Pellegrino alla batteria, Emanuele Schinocca al pianoforte e lo stesso Danilo Montagnino al basso ed ai sintetizzatori per omaggiare il quarantesimo anniversario del più celebrativo capitolo della storia di Rocky Balboa si dimostra ancora una volta un successo da parte non solo dei nostalgici ma anche delle nuove generazioni conquistati dalla musica dal vivo e dalle incursioni in platea degli attori Fausto Monteforte e Daniel J Sapio.

Un’esperimento ben riuscito che, come ha detto Danilo Montagnino, ideatore del progetto conosciuto nel mondo social come “Dano”, continuerà con altri cult cinematografici in giro per tutta la Sicilia per poi proseguire con una stagione invernale ricca di sorprese e tanta musica dal vivo tra cinema e teatro.