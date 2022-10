Il ritrattista dei vip Alfonso Restivo ritrae il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Nuova consegna vip per il giovane e talentuoso artista siciliano Alfonso Restivo l’unico pittore iperrealista vivente, dopo la scomparsa dell’americano William F. Draper, ad aver ritratto i più importanti e famosi personaggi del jet set internazionale tanto da essere considerato dalla stampa internazionale il ritrattista dei vip.



“Ho deciso di dedicare un ritratto a Giorgia Meloni, in occasione del suo ultimo comizio a Milano, poco prima della chiusura della campagna elettorale- dichiara il catanese Alfonso Restivo, premiato per ben due volte come “uomo siciliano dell’anno”, l’unico pittore italiano ad aver ritratto su tela con la tecnica dell’iperrealismo figurativo dal 1946 ad oggi l’ex premier Giuseppe Conte e il ministro Matteo Salvini– la futura prima donna premier oltre ad essere stata molto gentile è rimasta stupita per la perfetta somiglianza e mi ha detto che avrebbe portato il ritratto a Roma per farlo vedere alla sua bimba”.

Chiarisce subito che la sua non è una scelta politica, perché- come ha tenuto a sottolineare durante il nostro incontro- l’arte non ha colore politico ma nessuno può negare che i politici oggi grazie al mondo social siano diventati nel bene e nel male delle vere star con fanpage e gruppi di sostegno a loro dedicati come i calciatori e gli attori.



“Dopo la Meloni- continua Restivo creatore dell’opera a Washington per il ” Premio Eccellenza Italiana 2019 ” nel mondo, il quale ha già consegnato ritratti a Gigi Buffon, Giorgio Chiellini, Lautaro Martinez, Gianluigi Donnarumma, Ficarra e Picone, Nina Moric, Fabio Lamborghini, Diletta Leotta e GigiD’Alessio– ho in programma le consegne cosiddette politiche tra destra e sinistra ad Enrico Letta e Silvio Berlusconi anche se voglio sottolineare che le mie opere sono apartitiche”.



Oltre alle consegne già programmate Alfonso Restivo, laureatosi all’Accademia di Belle Arti di Catania e trasferitosi a Milano per lavoro, con un sorriso sornione che lascia spazio a numerose ipotesi dichiara:”In agenda tra le varie consegne vip prossimamente sarò protagonista delle pagine più glamour e patinate dei più importanti quotidiani per una consegna dal respiro internazionale”.