Il Presidente Mattarella scrive ai Bellamorèa:”Sentimenti di apprezzamento per l’iniziativa in memoria delle vittime innocenti delle mafie”

I fratelli Emanuele e Francesco Bunetto, in arte Bellamorèa, duo di musica popolare del mediterraneo, hanno ricevuto una lettera di apprezzamento per l’iniziativa, realizzata in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, attraverso il loro videoclip musicale dal titolo”Nun c’è chi diri”. È un brano che ha voluto lanciare un segno di speranza di una Sicilia che ha il vanto di avere avuto gente di grande valore e rispetto, come una madre che accoglie a braccia aperte i propri figli. L’occasione quella delle celebrazioni della Giornata dedicata alle vittime delle mafie. Che ha visto l’attore Tony Sperandeo protagonista per l’omaggio alla memoria delle vittime di mafia contenuto nel videoclip musicale dei Bellamorèa, dal titolo “Nun c’e’ chi diri”.

Si legge nella lettera:

“𝐆𝐞𝐧𝐭𝐢𝐥𝐢 𝐟𝐫𝐚𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐄𝐦𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥𝐞 𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬c𝐨 𝐁𝐮𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨,

𝐧𝐞𝐥𝐥‘𝐞𝐬𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥‘𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚, 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐢 𝐞 𝐩𝐢𝐞𝐠𝐚𝐭𝐨, 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐢 𝐡𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚𝐭𝐨 𝐚 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭à 𝐜𝐨𝐧𝐪𝐮𝐢𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚, 𝐢𝐥 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐞 𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚 𝐞 𝐮𝐧 𝐝𝐨𝐯𝐞𝐫𝐞. 𝐈𝐥 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐚𝐫𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐯𝐢 𝐫𝐢𝐧𝐠𝐫𝐚𝐳𝐢𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥‘𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐯𝐢 𝐫𝐢𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐮𝐧 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐭𝐨 𝐦𝐨𝐥𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐝𝐢𝐚𝐥𝐞”.

“È stata una grande sorpresa ricevere questo riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – dicono i fratelli Emanuele e Francesco Bunetto – sono parole che riempiono di orgoglio e che ci danno il motivo a credere al nostro progetto sempre di più e continuare ad andare avanti”