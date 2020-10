Il giorno dei nonni, la festa dell’amore eterno

La festa dei nonni il giorno del ricordo, dell’affetto e della memoria di un tempo lontano ma sempre vivo nel cuore dei nipoti di ogni età. La ricorrenza del 2 ottobre si celebra non a caso lo stesso giorno in cui si festeggiano gli “Angeli Custodi“. In Italia nasce per volontà di Franco Locatelli (Presidente dell’Unione Nazionale Florovivaisti – Unaflor), Arturo Croci, Wim Van Meeuwen e Walter Pironi del comitato ufficiale della festa dei nonni.

I nonni sono ricordati in diverse parti del mondo, ma ogni Paese ha la sua data. Negli Stati Uniti si festeggiano la prima domenica di settembre. La ricorrenza è stata introdotta nel 1978 durante la presidenza di Jimmy Carter su proposta di Marian McQuade, una casalinga della Virginia Occidentale, madre di quindici figli e nonna di quaranta nipoti. In Gran Bretagna la prima domenica di ottobre così come in Francia. Le nonne in Inghilterra hanno una festa a parte che è la prima domenica di marzo.

Il 2 ottobre è una festa speciale non solo per i nonni ma anche per tutti i nipoti, anche quelli già cresciuti, che insieme al proprio nonno o nonna possono giocare, scherzare o ricordare semplicemente l’immenso abbraccio mai dimenticato di tutti quei nonni che ormai dal cielo proteggono i propri piccoli lasciati troppo presto.

Ogni nonno è un amore senza eguali e un sorriso eterno a cui aggrapparsi ma per molti è anche una foto ingiallita dal tempo che racconta un legame forte ed indissolubile come il magico rapporto che s’instaura tra un nonno e un nipote che neanche lo scorrere del tempo potrà scalfire.

Elisa Guccione