Il concerto “Una notte di festa italiana” cambia location. Il tenore Roberto Alagna ritorna nella sua Ortigia

Su richiesta del tenore Roberto Alagna, per soddisfare il suo desiderio di ritornare a cantare tra la sua gente, nella terra che gli ha dato i natali alla sua famiglia, l’atteso concerto “Una notte di festa italiana” organizzato e promosso dalla Salemi Production del Maestro Davide Salemi cambia location.



Il 27 luglio, alle ore 21.00, andrà in scena nel rinnovato e restaurato Teatro Massimo di Siracusa, città che ha visto nascere il genio musicale ed artistico del tenore Roberto Alagna consegnandolo alle più acclamate ed internazionali platee.

L’evento è stato fortemente voluto dal sindaco di Siracusa Francesco Italia, il quale ha sposato il sentimento del tenore Roberto Alagna di ritornare alle origini e abbracciare le sue radici.

L’incasso dell’atteso concerto “Una notte di festa italiana”, come già dichiarato più volte, sarà devoluto all’Associazione Jacques Fersen ODV per il progetto “La libreria di Jacques“, per reperire le prime edizioni dei diari dei viaggiatori del Grand Tour in Italia, per consentire la conoscenza e la fruzione pubblica di queste esperenze alla scoperta della bellezza del nostro Paese.

Protagonisti dell’evento oltre alla prestigiosa voce di Roberto Alagna la giovane ed apprezzata voce del soprano Giuliana Di Stefano, parente del leggendario tenore Giuseppe Di Stefano, la quale vive il palcoscenico con sensibilità autentica, eleganza e forte identità artistica unendo tecnica ed emozione.

“Una notte di festa italiana”- dichiara Davide Salemi giovane imprenditore musicale– è un evento che difende e cura la bellezza della nostra tradizione musicale e letteraria attraverso un importante cammino che si preoccupa di mantenere viva la memoria e l’identità della nostra storia artistico culturale attraverso

un raffinato contesto musicale acustico capace di esaltare la forza espressiva della musica mediterranea ed italiana, che parla ad un pubblico trasversale ed eterogeneo con l’obiettivo di emozionare in musica”.

Il video messaggio di Roberto Alagna