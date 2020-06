Il calendario Maya e l’Apocalisse in arrivo: la rilettura della profezia fa discutere il web

Fa discutere il web la teoria seconda la quale una rilettura corretta del calendario Maya predice una nuova data per il giorno della fine del mondo, che sarebbe addirittura in arrivo: il 21 giugno prossimo. La teoria è stata diffusa in rete – complici alcuni giornali online americani – dal presunto scienziato Paolo Tagaloguin, il quale sostiene l’Apocalisse previsto nella profezia non è datato 21 dicembre 2012, come teorizzato dai più, ma domenica prossima.

«Secondo il calendario Giuliano, tecnicamente siamo adesso nel 2012», ha scritto il fantomatico scienziato in una serie di tweet che poi però sono stati eliminati. La sua teoria è che ci sarebbe un presunto errore di lettura del calendario gregoriano, introdotto nel 1582 per sostituire quello giuliano. Col cambio, sono stati “persi” alcuni giorni all’anno, 11 per la precisione, che sommati tra loro danno otto anni di scarto.

Sebbene i tweet di Paolo Tagaloguin siano stati cancellati e l’account totalmente rimosso, la teoria circola ormai da diversi giorni su Internet, rilanciata dai principali media, sopratutto negli Stati Uniti, dove tra Covid, rivolte per il razzismo, e crisi economica senza precedenti stanno vivendo un 2020 pesantissimo dove tanti complottisti vedono i segnali della fine del mondo. Ma sono in tanti anche a bollare come bufala la notizia, che a questo punto potrebbe essere stata diffusa da un troll.