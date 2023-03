I giovani karatechi di Denise DiStefano conquistano il podio al 4° Tradizional Karate contest

“La concentrazione, l’impegno e la fatica dei miei giovani allievi è stata premiata con una vittoria importante e soprattutto meritata”. Così con un pizzico di sano orgoglio la Maestra Denise Distefano della scuola Asd Karate Kenpokai di Catania, impegnata nel progetto sociale #doNNevietatomorire il corso gratuito di autodifesa personale di Valentina Capizzi, parla del traguardo sportivo conquistato dai suoi quindici allievi al 4° Tradizional Karate contest conclusosi questa settimana a Nizza di Sicilia.

“Non è stato un risultato affatto previsto- continua Denise Distefano- perché per molti degli allievi in gara è stata la prima volta che hanno affrontano una competizione pubblica al di fuori delle mura della palestra”.

I quindici karatechi catanesi, dai 6 ai 13 anni, hanno conquistato il podio con la determinazione e l’atteggiamento tipico di chi da anni pratica e vive l’arte marziale come una filosofia di vita e non da neofiti- come ha dichiarato la Maestra Distefano- perché il karate come disciplina richiede un grande impegno fisico e mentale. Sulle prossime imminenti gare non si sbilancia e risponde:”Ci saranno altre due nuove importanti competizioni il 26 marzo ad Acireale e il 30 aprile a Messina e mi auguro di poter conquistare anche stavolta il podio”.