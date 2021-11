Grinta e passione sul palco con Renny Zapato e the Bluesacci band per un concerto in perfetto americane style

CATANIA-Per soddisfare le pressanti richieste delle “chicas di Zapato” sabato 13 novembre, ore 22.00, al Club house dei Bandidos mc ct” uno dei più importanti e famosi club motociclistici del mondo ritorna in concerto il rocker catanese Renny Zapato con i suoi “The Bluesacci Band”.

“Sarà un concerto con brani rock, beat e swing-dichiara Renny Zapato-, che con Mel Carbonaro alla chitarra, Steve Grasso al sax, Alfio Sciacca alla chitarra, Ferruccio Caselli alla batteria e Lorenzo Scandurra al basso realizzerò un vero spettacolo non solo per gli amanti del rock ma anche per gli estimatori del mondo delle grandi moto americane e inglesi come quelle storiche possedute da Johnny Depp, Brad Pitt,Jason Mamoa ed anche da me per un evento rock in perfetto stile americano, capace d’infiammare il cuore di ogni generazione”.

Grinta e passione sul palco ma anche sugli imminenti set cinematografici in cui il tigrotto di Mompracem in salsa catanese si dividerà senza sosta tra importanti produzioni americane e italiane.

“La mia anima è rock- dichiara con un sorriso sornione Zapato, uno dei volti di Bad Guy l’attesa crime serie acquistata da ben 249 paesi che sarà distribuita nel 2022 su Prime Video- e da quando si parla di un mio prossimo viaggio negli States per un provino su parte al fianco di una delle star di Hollywood più amate dal parterre femminile non posso dire altro che ne vedrete davvero delle belle e soprattutto Los Angeles sto arrivando”.