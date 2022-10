GREEN Factor: l’iniziativa UE che promuove la sostenibilità tra i più giovani

Il progetto GREEN Factor mira a cambiare la mentalità e sostenere le iniziative dei giovani per rispondere all’emergenza climatica e al bisogno di protezione dell’ambiente. Anche se i problemi associati alla protezione ambientale riguardano una dimensione globale e richiedono una risposta su larga scala, nonché la partecipazione attiva di governi e grandi compagnie, il comportamento individuale quotidiano gioca un ruolo essenziale nella salvaguardia del nostro pianeta.

Come anche stabilito dall’European Green Deal (2019), la principale sfida a livello europeo e internazionale è quella di «promuovere cambiamenti nelle pratiche sociali e nei comportamenti di individui, comunità, organizzazioni pubbliche e private, che possano essere raggiunti tramite un processo partecipativo collettivo e tramite un nuovo senso di cittadinanza ambientale e giustizia climatica. Per affrontare tali questioni, è necessario effettuare ricerche e sperimentazioni sul cambiamento comportamentale, sociale e culturale in tutta Europa ed effettuare anche analisi sulle pratiche sociali e i processi di cambiamento comportamentale, inclusi lo scambio di buone pratiche, gli strumenti e le risorse disponibili».

Il progetto Erasmus+ “GREEN Factor – eco and entrepreneurial pathways to boost young people’s factor of change” nasce allo scopo di affrontare questa grande sfida a livello europeo.

Il progetto, realizzato nell’ambito del programma Erasmus+ della Commissione Europea, ha dato vita a una partnership transnazionale composta da: e-Juniors (Francia), coordinatore di progetto; Institute of Entrepreneurship Development (Grecia); JO Consulting (Italia); Kveloce I+D+i (Spagna); Cultural and Environmental Association Permaculture Cantabria (Spagna) e Spolek PELICAN z.s. (Repubblica Ceca).

Lo scopo principale è quello di promuovere un cambio di mentalità e sostenere lo spirito d’iniziativa soprattutto tra i giovani: uno step necessario per rafforzare e sviluppare la loro consapevolezza sulla sostenibilità, mettendoli al contempo nella condizione ottimale per divenire un “reale fattore di cambiamento”.

Per i promotori, è necessario creare un nuovo tipo di mentalità e generare comportamenti, scelte e idee sempre più consapevoli, che possano esercitare un impatto sull’ambiente nel breve-lungo periodo.

L’obiettivo di GREEN Factor è quello di rafforzare la consapevolezza dei giovani, considerati come gli adulti di domani e i responsabili per le generazioni future. Il progetto, infatti, si focalizzerà principalmente sui comportamenti e i bisogni dei più giovani (dai 16 ai 30 anni) e delle figure professionali che lavorano a stretto contatto con loro (organizzazioni giovanili e ambientali).