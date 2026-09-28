Grande partecipazione per il convegno dedicato alla figura dell’infermiere di neurochirurgia per un incontro tra mondo infermieristico e neurochirurgico

Di Elisa Guccione

Catania- Una giornata all’insegna della formazione, del confronto e della valorizzazione della figura dell’infermiere di neurochirurgia è il focus del congresso congiunto ANIN-SINC “L’infermiere di neurochirurgia: competenze avanzate, innovazione, ricerca e continuità assistenziale”.

Evento organizzato dalla SINC e aperto alla partecipazione di ANIN presieduto dal professore Giuseppe Barbagallo.

Dopo i saluti Istituzionali, negli spazi del “Coro di Notte” al Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, il convegno si è svolto in due sessioni: trauma cranico grave, la gestione del dolore nel paziente neurochirurgico attraverso i protocolli ERAS e la presentazione di uno studio osservazionale moderata dal dottore Emmanuel Salvatore Santo Gozza insieme al professore Corrado Iaccarino; la seconda sessione

ha approfondito il ruolo infermieristico nella gestione della pressione intracranica, la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico, l’approccio multidisciplinare in sala operatoria, la gestione del paziente pediatrico con tumore neurochirurgico, i dilemmi etici nel bambino con grave patologia neurochirurgica e le prospettive future dell’assistenza infermieristica in neurochirurgia moderata dalla dottoressa Cristina Rago, dal dottore Davide Caruso e dal già citato dottore Emmanuel Salvatore Santo Gozza.

Tante le occasioni di confronto e le discussione tra i moderatori e i relatori con i professionisti presenti in sala.

Hanno partecipato infermieri, rappresentanti dell’OPI di Catania e gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica di Catania, accompagnati dal responsabile del Corso, professore Angelo Gambera.

A conclusione dei lavori si è svolto il test ECM e, inoltre, ANIN ha promosso un contest rivolto agli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, premiando i tre studenti che hanno risposto correttamente al maggior numero di domande con alcuni libri celebrativi del 50° anniversario di ANIN.

Elisa Guccione