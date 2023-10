Grande festa tra classico e contemporaneo al Teatro Stabile di Mascalucia Mario Re per la nuova attesa stagione

Dopo la ristrutturazione dello storico teatro dei Padri Passionisti, rinnovato anche con il sostegno da parte di abbonati e una raccolta fondi lanciata su internet, la Compagnia del Teatro Stabile di Mascalucia Mario Re, diretta da Rita Re, domenica 22 ottobre, alle ore 11.00, nella sala del teatro presenterà alla stampa la 35° stagione teatrale che coniugherà sapientemente tradizione e contemporaneità.

“I lavori di ristrutturazione sono stati completati a ridosso della scorsa stagione- spiega la regista e attrice Rita Re, direttore artistico della Compagnia – e non abbiamo avuto la possibilità di poter inaugurare con una grande festa il nostro “nuovo” teatro oggi più accogliente e a misura di una compagnia come la nostra che non smette di reinventarsi per offrire al pubblico esperienze teatrali sempre più variegate”.

Lo Stabile di Mascalucia è una delle pochissime realtà private che offre un’attività culturale continuativa in tutto l’hinterland etneo che in quasi quarant’anni di ininterrotta carriera ha offerto al pubblico una proposta teatrale capace di incuriosire e rinnovarsi con il massimo rispetto della propria storia, inoltre fiore all’occhiello dell’associazione sono i laboratori teatrali rivolta a bambini ragazzi e adulti che si svolgono durante tutto l’anno.

“Il cartellone si divide in sette spettacoli più due fuori abbonamento – continua Rita Re- nel corso della presentazione di domenica 22 dedicheremo un momento per raccontare ognuna delle produzione che si avvicenderanno nel corso della stagione e non mancheranno le sorprese”.

Quattro le produzioni firmate dallo Stabile di Mascalucia:”Sempre libera” da La Signora delle Camelie” di Alexander Dumas; “Sud” viaggio in musica e prosa attraverso la tradizione siciliana e partenopea in collaborazione con l’Accademia Euterpe; “Copenaghen ” di Micheal Frayn; “Le sorelle Materassi” di Aldo Palazzeschi.

Spettacoli ospiti: “La foto del turista” di e con Giovanna Criscuolo e Vincenzo Volo del Teatro Stabile di Acireale, che inaugurerà la stagione; “Il coro di Babele” di Claudio Zappalà della Compagnia Barbe à Papa Teatro; “Nati in bianco e Nero” con Emanuele Puglia e Cosimo Coltraro per una produzione Maga Emàstema; “La Mite” spettacolo fuori abbonamento tratto dal racconto di Fedor Dostoevskij riadattato da Valeria La Bua del Teras Teatro; “Funny Money” di Ray Cooney della Compagnia Liotru.

“Non sarà una semplice presentazione della rassegna, ci saranno molti dei protagonisti della stagione- continua Rita Re- dedicheremo, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Mascalucia Vincenzo Magra e dell’assessore allo sport, turismo e spettacolo Letizia De Vita, un momento a ciascuno degli spettacoli e non mancheranno le sorprese”.

Ad impreziosire la mattinata, presentata da Emanuele Bettino, le esibizioni di Alfio Patti, aedo dell’etna, del Maestro Giuseppe Palmeri e tante altre sorprese realizzate appositamente per l’evento dalla Compagnia.

Ospiti dell’incontro gli attori Emanuele Puglia, Cosimo Coltraro, la Compagnia Barbe à Papa di rientro da un lavoro in Tunisia, Valeria La Bua, Giovanni Arezzo, La Compagnia Liotru, Rosario Madaudo e Giovanna Criscuolo dello Stabile di Acireale.