Giuseppe Conte:”Il mio impegno continua”

Di Elisa Guccione

Giuseppe Conte è andato via da Palazzo Chigi a testa alta. Il picchetto d’onore, la banda dei Granatieri, la passerella di commiato e il grande, sentito e lungo applauso di tutto Chigi dai funzionari ai commessi affacciati dalle finestre del Palazzo. La commozione è tanta e il momento solenne è emozionante ed emozionale. Giuseppe Conte chiama a sè la sua compagna, perché la vuole al suo fianco non un passo indietro. Raramente nei video di archivio si assiste ad un applauso così sentito, lungo e soprattutto sincero pur rispettando il protocollo del momento.

Conte va via come premier dimissionario per una brutta e malcelata operazione di Palazzo conservando intatta la sua popolarità tra la gente, che come dimostrano le immediate risposte e manifestazioni d’affetto al profilo social dell’avvocato del popolo al suo messaggio di commiato da premier che in poche ore toccano numeri esorbitanti arrivando a raggiungere il milione di like ed oltre 250mila messaggi che lo acclamano come vincitore, ringraziandolo per quello che ha fatto con l’invito, la speranza a non abbandonare quel popolo che ha sempre creduto in lui, sperando che questo sia solo un arrivederci.

Su tutti i suoi canali social si definisce “Giurista e avvocato. Professore ordinario di diritto privato. Papà di Niccolò”.

Adesso tutti si chiedono tolti i panni di premier è pronto ad indossare quelli di leader?

Dalle sue parole su facebook lascia sperare a quest’evoluzione scrivendo:“la chiusura di un capitolo non ci impedisce di riempire fino in fondo le pagine della storia che vogliamo scrivere“. Ed ancora:”Il mio impegno e la mia determinazione saranno votati a continuare questo percorso”.

Probabilmente sarà l’uomo di riferimento di una coalizione di centrosinistra e punta di diamante del M5S.

Tanti gli interrogativi da sciogliere ma se al passaggio di consegne in un momento non facile per il Paese si è salutati a furor di popolo, indipendentemente dagli ideali politici, con tanto calore e ammirazione significa che Giuseppe Conte umanamente ha lasciato dietro di sè qualcosa di grande. Possa piacere o meno è stato il presidente di tutti, l’uomo di cui l’Italia aveva bisogno e che non ha compreso e meritato.

