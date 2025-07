“Furriannu Furriannu” a teatro con la Marionettistica dei Fratelli Napoli

Catania- Dodici appuntamenti con la storia, la tradizione e i valori dei Paladini di Francia raccontati nei luoghi più suggestivi di Catania per mano e voce della Marionettistica dei Fratelli Napoli, Maestri pupari di scuola catanese giunti alla quinta generazione.

“Furriannu Furriannu”, cartellone teatrale dedicato all’Opera dei Pupi, riconosciuta nel 2001 dall’Unesco come Patrimonio orale e immateriale dell’umanità, è- come ha spiegato l’organizzatore della rassegna Davide Napoli– una possibilità per i catanesi e i turisti di rivivere non solo le gesta di Orlando ma di scoprire le storie, i miti e le leggende di Sicilia come il ritorno delle reliquie di Sant’Agata a Catania da Costantinopoli o la leggenda di Colapesce.

“Il teatro- dichiara Davide Napoli– è quanto di più nobile si possa concepire, poiché attraverso la rielaborazione scenica di una storia come può essere nel nostro caso l’esaltazione dei valori tipici dell’Opera dei Pupi come la lealtà, la fedeltà e il senso di giustizia è un’ occasione di rinascita e di confronto soprattutto in questo particolare periodo storico fatto di guerre inutili e di sangue di innocenti come i tanti, troppi, bambini di Gaza e l’opera dei pupi come da tradizione vince sul male donando quella speranza di rinascita che non può e non deve mancare in ognuno di noi”.

Dopo il successo al Museo Diocesano i Pupi dei Napoli il 22 e 24 luglio, alle ore 21.00, saranno in scena al “Giardino Pippo Fava- Fabbricateatro” con “La sfida di Orlando e Don Chiaro“; martedì 29 luglio, alle ore 21.00, all’oratorio San Filippo Neri nel cuore del centro storico andrà in scena “Come Bradamante divenne la tigre di Montalbano” su copione di Alessandro e Fiorenzo Napoli; giovedì 31 luglio, alle ore 21.00, sempre all’oratorio San Filippo Neri la famiglia Napoli metterà in scena “Le imprese di Orlando per amore di Angelica“; al Teatro del Murgo martedì 5 agosto, alle ore 21.00, sarà la volta della messa in scena dedicata all’avvincente copione di Alessandro e Fiorenzo Napoli “Come Orlando acquistò le armi“; martedi 12 agosto, alle ore 20.30, in prossimità delle festività agatine nel suggestivo chiostro Santa Maria di Gesù sarà rappresentata la storia, su copione di Alessandro e Fiorenzo Napoli, di “Come Sant’Agata ritornò a Catania da Costantinopoli“; mercoledì 20 agosto, alle ore 18.00, presso l’antica bottega del puparo in via Reitano, sede storica della Marionettistica dei Fratelli Napoli, ritornano “Le imprese di Orlando per amore di Angelica“; sabato 23 agosto, alle ore 18.00, sempre nell’antica bottega del puparo andrà in scena “La voce del mare e Colapesce- miti e leggende di Sicilia“, teatro di narrazione con la partecipazione di Tiziana Giletto; martedì 26 agosto, alle ore 21.00, i Maestri pupari ritornano in scena al Teatro del Murgo per raccontare “Le imprese di Orlando per amore di Angelica“; Venerdì 29 agosto, ore 18.00, sarà messa in scena nell’antica bottega del puparo “La voce del mare e Colapesce– miti e leggende di Sicilia”; martedì 2 e giovedì 4 settembre, alle ore 18.00, per soddisfare le richieste del pubblico la Marionettistica dei Fratelli Napoli racconterà “Le imprese di Orlando per amore di Angelica” in scena nell’antica bottega del puparo.

“Alla rassegna “Furriannu Furriannu- conclude Davide Napoli- si aggiungeranno nuove date in giro per la Sicilia per rinnovare e diffondere i valori tipici dell’Opra dei Pupi”.

Ph Emidio Sarpietro

Info e prenotazione

3470954526

Costo biglietto adulti 10€

bambini under 12 5€

Biglietti teatro Murgo 25 € con consumazione