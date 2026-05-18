Fragorosi applausi e tante risate per la spassosa commedia “Arrivi e Partenze” della Lumi Production

Ph Dino Stornello

Catania- il sipario si apre sulle note di “Come fa bene l’amore” di Gianni Morandi preludio dei tanti equivoci, gag al limite del possibile e tanto sano e leggero divertimento per l’esilarante commedia “Arrivi e partenze”, scritta, diretta ed interpretata da Luca Micci e Alessandro Caruso nel ruolo degli spassosi protagonisti.

Si conclude sul palco del Don Bosco, tra numerosi applausi e pubblico partecipe e coinvolto, nei due affollati turni di programmazione, l’applaudita stagione “Le Mille e una farsa” che con un ritmo serrato e una feroce logica prettamente maschile racconta la storia di un impenitente don Giovanni, interpretato da un bravo Alessandro Caruso, convinto di poter gestire più fidanzate contemporaneamente grazie ad un piano perfetto basato sulla puntualità dei voli internazionali.

La storia analizza con acuta ironia e tanto sarcasmo il rapporto uomo donna non sempre facile da gestire, soprattutto quando le fidanzate possono essere più di una e un’improvvisa tempesta si abbatte sui cieli d’Europa e i piani di volo delle tre donne, tre affascinanti hostess interpretate dalle convincenti ed esilaranti Viviana Toscano, Barbara Cracchiolo e Ilenia Scaringi, vengono stravolti e si ritrovano tutte a Parigi e nella stessa casa con il proprio amore.

Il vulcanico Luca Micci, nel ruolo dell’impacciato e apparentemente timido Roberto, amico dello sciupafemmine Claudio, si ritroverà coinvolto, suo malgrado, in un folle carosello di guai e situazioni inverosimili.

A cucire un gioco di perfetti inganni per salvare da un debacle imminente il fedifrago Claudio la più che ottima Eleonora Musumeci, che nelle vesti della burbera ma scaltra governante Berta, riesce a far convivere le tre donne nello stesso appartamento senza che nessuna sospetti dell’esistenza delle altre.

Tante le bugie improvvisate, i baci rubati e soprattutto la grande solidarietà maschile tra i due protagonisti alle prese con una storia d’amore e tradimenti che diverte ma allo stesso tempo fa riflettere sulle piccole o grandi infedeltà vissute nei confronti del proprio partner per uno spettacolo adatto ad un pubblico trasversale.

Una messa in scena briosa che con battute veloci, coinvolgenti dialoghi conquista non solo per la freschezza del testo e l’indiscutibile bravura del cast nel raccontare una “pericolosa” storia che, strizzando inevitabilmente l’occhio alla pochade francese, mantiene sempre alta l’attenzione del pubblico stupito dal finale totalmente imprevisto.