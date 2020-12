Fondi per i teatri siciliani: dalla Regione in arrivo quasi 5 milioni di euro

PALERMO – Risorse per 4.869.919,13 nel nuovo avviso dell’assessorato regionale del Turismo destinate come forma di ristoro ai teatri siciliani. Pubblicato l’avviso per le presentazione delle istanze che disciplina le modalità di erogazione delle somme previste, nell’ambito delle misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Possono richiedere l’erogazione dei fondi i gestori di sale teatrali al chiuso intestatari di licenza, in qualsiasi forma giuridica costituiti, che hanno sede legale ed operativa nella Regione. Sono esclusi: gli enti e le organizzazioni che non hanno sede in Sicilia; gli enti, le associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica che risultino beneficiari per il 2020 di quota Furs (Fondo unico regionale per lo spettacolo). I settori interessati sono: teatro, lirica, rivista e commedia musicale, balletto, burattini e marionette, musica leggera, classica, jazz. “Con questo nuovo avviso, come governo Musumeci – spiega l’assessore Manlio Messina – proviamo ad attenuare gli effetti della crisi dovuta all’emergenza sanitaria che da mesi stiamo vivendo e che sta fortemente penalizzando tutti coloro che operano nel settore delle attività dello spettacolo dal vivo».