Fiorello, l’eterno Peter Pan numero 1 della tv compie 60 anni

di Elisa Guccione

Unico ed inimitabile Fiorello. Showman, comico, cabarettista, imitatore, cantante, conduttore radiofonico e televisivo. Grande mattatore dalle innumerevoli qualità artistiche, espressione più bella della Sicilia, Rosario Tindaro Fiorello nato a Catania il 16 maggio 1960, compie 60 anni con la carica vitale di un adolescente.

Amato dal pubblico di tutte le età Fiorello sin dai tempi di Radio Deejay, alla fine degli anni ottanta, e del primo grande successo tv del Karaoke, nel 1992, smuove le masse ed ogni volta che appare in tv è sempre un successo.

Istrionico e divertente come pochi con la stoffa da numero 1, sopravvissuto al no iniziale di Pippo Baudo, figlio degli anni novanta, si impone con la sua grande personalità con straordinarie performance come imitazioni e canzoni tra tv e radio.

Sul traguardo delle 60 candeline da spegnere proprio durante il coronavirus afferma: “Viva i sessantenni del nuovo millennio. Non mi sento affatto un vecchietto”. Festeggerà il suo sessantesimo con una festa in famiglia tra congiunti, come impongono le regole anche se poi- dichiara dai suoi profili social- è quello che avrebbe comunque fatto.

Sul prossimo impegno di Sanremo 2021 sempre al fianco di Amadeus, l’amico di sempre, durante una diretta instagram spiega: “Che faccio? E’ pesante fare Sanremo… Te ne dicono di tutti i colori… Non ho il carattere giusto, eppure l’ho fatto. Amadeus mi ha convinto e mi convincerà pure stavolta… Potrebbe essere l’ultima cosa. Faccio Sanremo, come va va, e chiudo la carriera”. La diretta va avanti per circa 40 minuti e Fiorello strappa la promessa definitiva ad Amadeus. “Se dovessi venire a Sanremo, tu faresti tutto quello che ti chiedo, anche abbassarti i pantaloni?”, chiede Fiore. “Sì, giuro, lo faccio, qualsiasi cosa”, risponde ridendo Ama. Affare fatto. “Allora – conclude divertito – prepara mutande presentabili con la scritta Ariston”. Deciderà di chiudere la sua carriera? Cosa che speriamo non accada. Sarà forse una delle sue? Può darsi visto che a Fiorello piace sempre sorprendere e studiare le reazioni della gente, ma una cosa è certa l’eterno Peter Pan sicuramente continuerà a stupirci.

