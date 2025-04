Equivoci e divertenti gag per “Una tranquilla e confusa moglie”

Catania- La Compagnia G.C.S Karol di Mario Sorbello debutterà al Teatro Fellini venerdì 11 aprile, alle ore 18.00, con repliche sabato 12, alle ore 18.00 e 21.00, e domenica 13 aprile, alle ore 18.00, con la divertente commedia “Una tranquilla e confusa moglie” diretta da Mario Sorbello.

“La messa in scena- dichiara il regista Mario Sorbello protagonista della pièce insieme a Maria Luisa Lombardo– racconta la crisi di una coppia borghese, apparentemente felice, dove una moglie bisbetica, dopo una furiosa crisi di nervi, non riconosce più l’avaro marito che sconvolto chiama in suo soccorso un medico specialista per risolvere la strana amnesia della moglie, la quale dopo essere stata visitata dal dottore lo riconosce come marito”.

Una spettacolo allegro brioso e ricco di colpi di scena con un finale inaspettato che renderà l’azione particolarmente divertente per gli spettatori, i quali rimarranno spiazzati dalla dinamica dei fatti.

“Non è una semplice commedia degli equivoci dal ritmo sfrenato- conclude Sorbello- ma una rappresentazione che permetterà allo spettatore di riflettere sorridendo per un crescendo di emozioni al fulmicotone”.

Completano il cast gli attori Gianfranco Mento, Lina Giuffrida, Rita Rizzo, Armando Garufi e Serena Petralia.