Ecco Instagram Reels: come usare la nuova funzione che lancia la sfida ai video di Tik Tok

ROMA – Instagram sfida TikTok. Arriva in oltre 50 paesi, compresa l’Italia, la funzione Reels che permette di creare video brevi di 15 secondi con audio, effetti e strumenti creativi, proprio come è possibile fare con l’app cinese. Reels è già stato testato in Brasile, India, Germania e Francia, ora si espande non solo raggiungendo il nostro paese ma soprattutto gli Usa, che ha ingaggiato un duro braccio di ferro con TikTok tanto da spuntare una ipotesi di acquisto da parte di Microsoft.

«Reels offre alle persone nuovi modi per esprimersi e scoprire nuove cose e aiuta chiunque abbia l’ambizione di diventare un creator a conquistare la scena», spiega Instagram in un post ufficiale.

Per creare il video basta accedere alla fotocamera di Instagram, si può aggiungere musica, effetti di realtà aumentata, si può decidere di accelerare o decelerare la velocità dei video. Se si ha un profilo pubblico il “reel” si può condividere in un apposito spazio all’interno di Esplora, dove tutta community potrà guardarlo; se si ha un profilo privato Reels segue le impostazioni di privacy personali di Instagram.

La funzione è disponbile da oggi, anche in Italia, raggiungerà gradualmente gli utenti dei paesi in cui è previsto il lancio. Solo nell’area Emea, cioè Europa, Medio Oriente e Africa, sono più di 50. Nell’area extra Emea Reels arriva in Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Argentina, Messico e soprattutto negli Usa.

Dando così un bel colpo a TikTok, in seria difficoltà per via del veto di Trump: se la società cinese Bytedance non venderà l’app sarà fuori dal mercato Usa entro il 15 settembre.

Tra i big che puntano a inseguire il successo di TikTok copiandone la formula vincente ora c’è anche Snapchat. La app, diventata famosa per i messaggi che si auto-cancellano e molto popolare tra i giovani statunitensi, sta infatti sperimentando una nuova funzione che permette agli utenti di usare le canzoni come colonna sonora per i video. YouTube, invece, sta testando una nuova funzione per registrare e pubblicare filmati brevi, da 15 secondi. Il nuovo strumento dovrebbe chiamarsi «Shorts» e arrivare a disposizione degli utenti entro l’anno.

Come funziona Reels

Con Reels si possono creare video divertenti da condividere con i tuoi amici o con chiunque su Instagram. Registrare e modificare video multi-clip di 15 secondi con audio, effetti e nuovi strumenti creativi. Si possono condividere i reel con i tuoi follower sul Feed o, se il proprio account è pubblico, renderli disponibili all’intera community Instagram grazie a un nuovo spazio dedicato all’interno della sezione Esplora.

Reels in Esplora offre a chiunque la possibilità di diventare un creator su Instagram e raggiungere un nuovo pubblico su un palcoscenico globale. I reel possono essere registrati in una serie di clip (una alla volta), tutti in una volta, oppure utilizzando i video dalla tua galleria. Per registrare il primo clip, basta cliccare e tenere premuto il pulsante di registrazione. Nella parte superiore dello schermo noterai un indicatore di avanzamento durante tutto il periodo della registrazione. Per terminare i video, dovrai semplicemente interrompere la registrazione.

Una volta che il tuo reel è pronto, passa alla schermata di condivisione dove potrai salvare una bozza del tuo reel, cambiare l’immagine di copertina, aggiungere una didascalia, gli hashtag e taggare i tuoi amici. Dopo averlo condiviso, il reel comparirà su una sezione Reels separata all’interno del tuo profilo, dove le persone potranno trovare tutti i reel che hai condiviso.

Se lo condividerai anche sul Feed, il reel apparirà anche sulla griglia del tuo profilo principale, ma potrai sempre rimuoverlo. Sia che tu abbia un account pubblico o uno privato, potrai condividere i tuoi reel nelle Storie, con i tuoi amici più stretti o in un messaggio diretto. Se fai così, il tuo reel si comporterà come una normale Storia: non sarà condiviso su Reels in Esplora, non apparirà sul tuo profilo e scomparirà dopo 24 ore.

I reel presenti su Esplora mostrano il meglio delle tendenze su Instagram. Potrai scoprire una selezione di reel divertenti realizzati dagli utenti di Instagram in un feed verticale personalizzato per te. Se ami un reel, potrai facilmente mettere mi piace, commentarlo o condividerlo con i tuoi amici. Vedrai anche comparire alcuni reel con un’etichetta che li mette in evidenza.

Se il tuo reel è pubblicato su Esplora, riceverai una notifica. I reel con l’etichetta rappresentano una selezione di reel pubblici scelti da Instagram per permetterti di scoprire contenuti originali che Instagram si augura possano essere divertenti e d’ispirazionei. Reels offre alle persone nuovi modi per esprimersi, scoprire nuove cose di cui innamorarsi su Instagram e aiuta chiunque abbia l’ambizione di diventare un creator a conquistare la scena.