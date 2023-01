È tempo di “Incantesimi” il nuovo atteso spettacolo di Buio in Sala dedicato ai bambini

Catania- La Compagnia Buio in Sala, fondata e diretta dagli attori e registi Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia, inaugura il nuovo anno domenica 8 gennaio, alle ore 10.30, con il secondo atteso spettacolo della rassegna “Sguardi” dedicato ai bambini.

Sul palco di “Spazio Bis” all’interno dei locali della scuola d’arte Buio in Sala, al centro polifunzionale Leonardo Da Vinci andrà in scena “Incantesimi- spettacolo teatro circo per bambini e bambine” di e con Filippo Velardita della Compagnia Giullari della Luna.

“È uno spettacolo con protagonisti due personaggi curiosi e stravaganti che il destino ha separato e che, con l’aiuto del pubblico, proveranno a ritrovarsi- spiega Filippo Velardita attore, giocoliere, regista e docente, che ha studiato presso la scuola di circo Carampa di Madrid-. Le maschere, la narrazione e la musica creeranno un’atmosfera di favola e magia, mentre le parole prenderanno corpo e diventeranno giocolerie, equilibri, scherzi, incantesimi in un susseguirsi di colpi di scena intervallati da momenti di destrezza, comicità e poesia”.

Una magica avventura con tanti momenti interattivi dove i bambini potranno diventare protagonisti della storia e saranno anche truccati teatralmente a tema circo.

Filippo Velardita dal 1999 alterna il teatro di prosa e il teatro di strada viaggiando tra Italia e Spagna, insegnando improvvisazione, Commedia dell’Arte, Maschera e Clown alla Boston University (USA), Universidad TA (Spagna) e Università di Catania.

Un vero viaggio che incanterà non solo i piccini ma riporterà i più grandi al magico gioco dell’infanzia.