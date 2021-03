È morto Yasuo Otsuka, storico animatore di Lupin e Conan

Addio a Yasuo Ōtsuka, regista e disegnatore noto soprattutto per essere stato l’animatore di serie cult come Lupin III e Conan il ragazzo del futuro. La sua scomparsa a 89 anni, riportata dagli organi di informazione di tutto più noti del mondo, è stata annunciata nelle scorse ore, durante la serata di premiazione dei Tokyo Anime Awards 2021.

Il grande regista e maestro dell’animazione giapponese, collaboratore di Isao Takahata e Hayao Miyazaki, è noto per aver lavorato a molti dei primi film giapponesi d’animazione degli anni ’50 e ’60, tra i quali “La leggenda del serpente bianco”, “La grande avventura del principe Valiant”, “Robin e i due moschettieri e mezzo”, “Il piccolo principe e il drago a otto teste”, “Il gatto con gli stivali”.

Nato a Tsuwano, nella prefettura giapponese di Shiname, l’11 luglio 1931, Ōtsuka rimane colpito fin dall’infanzia dai primi esperimenti d’animazione, che all’epoca gli venivano dall’Unione sovietica, tanto che decide di trasferirsi a Tokyo per perseguire questa carriera anche se negli anni ’50, per spostarsi in città, deve farsi assumere dal ministero della Salute nell’ambito della lotta alla tossicodipendenza. Dopo essere guarito da una forte tubercolosi due anni dopo, decide di intraprendere a pieno regime la carriera del disegno. Otsuka è stato poi animatore direttore delle animazioni e disegnatore di “Lupin III”, di cui ha curato le prime due serie tv e svariati film e special (si deve a lui la scelta dei colori delle giacche e la famosa 500 gialla). Entrato nello staff della Nippon Animation, Otsuka ha diretto l’animazione della serie “Conan il ragazzo del futuro” e le rocambolesche scene d’azione di “Il fiuto di Sherlock Holmes”. Tra le altre opere di cui ha diretto l’animazione, i due film di “Panda! Go Panda1” e altri lungometraggi di “Lupin III”, quali “Lupin III – La cospirazione dei Fuma” nel 1987 e “Lupin III – Le profezie di Nostradamus” nel 1995. Lasciata la professione ,si era dedicato all’insegnamento delle tecniche d’animazione.