“Cuori Sporchi” il terzo appuntamento della rassegna “Underground rivers”

CATANIA- Il 2020 per il Teatro Argentum Potabile diretto in tandem da Steve Cable e Antonella Caldarella inizia con “Cuori Sporchi” scritto e diretto dalla stessa Antonella Caldarella per la rassegna dedicata agli adulti “Underground rivers”, che debutterà in prima nazionale sabato 11 gennaio, alle ore 20.30, con replica domenica 12, alle ore 18.00, e sabato 18 ore 20.30, e domenica 19 ore 18.00.

Un testo inedito che nei nuovi locali di “Spazio Fluido”, in via Francesco Laurana 16 a Catania, vedrà gli attori Alberto Abbadessa, Giulia Antille, Andrea Cable, Corrado Drago, Valeria La Bua, Simona Nicotra, con gli elementi scenografici e i costumi di Noa Prealoni, raccontare tra litigi, scherzi e l’esuberanza di chi si sfida non senza pudore le storie di un gruppo di giovani del quartiere che si ritrovano in una vecchia palestra per confrontarsi sulla loro vita e sulle loro speranze.

“Cuori Sporchi’ inizia con l’arrivo di un gruppo di visitatori (il pubblico) ad un luogo di aggregazione- dichiara la regista Antonella Caldarella- diventando un viaggio sia fisico che emotivo man mano che si entra in contatto con i ragazzi e con il loro vissuto, a volte non semplice che ha bisogno con urgenza di essere condiviso, compreso e accettato”. Ed ancora: “un incontro tra due mondi in cui i protagonisti nel raccontarsi in modo diretto, schietto, esuberante e in alcuni casi grottesco offrono agli ospiti l’unica cosa per loro possibile: le loro storie vere e, attraverso esse, loro stessi in tutta la loro ferita fierezza, ingenua fragilità e profondo, inestinguibile bisogno di Amore”.

Lo spettacolo è il terzo appuntamento della rassegna teatrale “Underground Rivers”, che predilige opere originali di autori contemporanei per offrire al proprio pubblico una proposta alternativa e diversa per spettatori sempre più esigenti e affamati di novità.