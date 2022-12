“Crazy baby” il nuovo atteso singolo di Renny Zapato un vero inno al rockabilly power

Catania- Il leone siciliano del rock’n’roll ritorna a ruggire con la stessa grinta degli esordi, quel sacro fuoco con cui il cantattore Renny Zapato iniziò ad infiammare le notti anni ottanta a suono di rock.

Con la sua band la “Zapato Small Combo” composta dagli storici compagni Carmelo Carbonaro alla chitarra, Emilio Catera alla batteria e il giovane Lorenzo Scandurra al contrabbasso l’Elvis siciliano sforna il nuovo singolo “Crazy Baby” in omaggio alla scomparsa Amy Winehouse, che nel video rivivrà nel volto di Deborah Licciardello considerata la sosia della cantautrice britannica.

“Ho scritto testo e musica di Crazy baby- dichiara Zapato- ispirato dalle sonorità dell’era di Elvis in pieno stile anni ottanta ma con tematiche e ritmi moderni per una fusione di diverse correnti capaci di ricreare una contemporaneità che guarda al futuro, senza snaturare le sacre origini del rock’n roll”.

Al grintoso e trascinante brano è legato un videoclip diretto da Carmelo Gerardo Auteri in arte Mel Stoutman,

che volutamente strizza l’occhio agli anni 50 in perfetto american style tra cadillac a pinna di squalo, Harley Davidson con il cambio automatico sul serbatoio e gli hot road guidati dai greasers ovvero i teddy boys americani che nell’immaginario di tutti sono identificati con gli immortali James Dean e Marlon Brando e i loro immancabili giubbotti di pelle.

Super visor di tutto il nuovo progetto discografico lo storico amico di sempre il produttore Orazio Grillo conosciuto da tutti come “Brando“, voce storica dei Boppin Kids, produttore di numerose band italiane come i Modà.

Insieme al singolo “Crazy Baby” che farà da traino al nuovo CD dal titolo “I’m a Teddy Boy“, contenente brani inediti in inglese e in italiano, che sarà diffuso in tutte le piattaforme, lo storico brano “Frustami e baciami“, vincitore di Sanremo rock 2005 ed inserito dal giornalista e critico musicale Dario Salvatori nel dizionario della musica italiana, in una versione tutta rockabilly dove non riuscire a ballare sarà davvero difficile.

Brano da poche ore già in rotazione radiofonica che sta conquistando uomini e donne di tutte le età in ogni parte d’Italia e sabato 3 dicembre sarà suonato per la prima volta dal vivo in concerto all’esclusivo disco club “Levante“.

“Chi tra gli addetti ai lavori ha già ascoltato il brano- dichiara soddisfatto Renny Zapato impegnato tra Cinema, Teatro e Tv- afferma all’unanimità che per le sonorità della canzone, tutte suonate a mano ovvero senza l’aiuto di computer che snaturano il brano, è riemerso il vero rockabilly power il tipico suono e il coinvolgente ritmo degli anni ruggenti alla Zapato”.