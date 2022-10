“Crazy Baby” è il nuovo atteso singolo del cantattore Renny Zapato

Catania- Fervono i preparativi per un nuovo appuntamento con il rock del cantattore catanese Renny Zapato, che con la sua band la “Zapato Small Combo” composta dagli storici compagni Carmelo Carbonaro alla chitarra, Emilio Catera alla batteria e il giovane Lorenzo Scandurra al contrabbasso.

Zapato è ormai da giorni piacevolmente “blindato” in sala di registrazione per ultimare l’incisione di “Crazy Baby“, il nuovo atteso singolo dell’applaudita band.

“Il brano già dal primo ascolto- dichiara il poliedrico artista- si prospetta come una vera hit dalle sonorità dell’era di Elvis in pieno stile anni ottanta ma con tematiche e ritmi moderni, che sarà arricchito da un videoclip diretto da Carmelo Gerardo Auteri in arte Mel Stoutman con il quale ho collaborato in diversi film di genere che vanno dal Western al gangsters“.

Volto femminile del video la catanese Deborah Licciardello, compagna del cantattore, indicata da tutti come la compianta Amy Winehouse made in Catania.

Ma gli appuntamenti con Zapato non si limitano alla musica, presto lo vedremo su Amazon Prime tra i volti di “Bad Guy” il crime drama e il dark commedy con Claudia Pandolfi e Luigi Lo Cascio la serie originale italiana, prodotta da Indigo Film per la regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi.

“È un periodo molto proficuo- continua Zapato considerato da addetti ai lavori e pubblico l’Elvis siciliano- quest’anno ed il prossimo si presentano come una fonte inesauribile di impegni tra la tournée estiva appena conclusa, set cinematografici, nuovi appuntamenti teatrali per il prossimo inverno ed importanti provini su parte dal respiro internazionale. Non mi sto fermando un attimo e ne sono felice”.

Grandi progetti per il tigrotto di Mompracem in salsa siciliana, come lo ha definito simpaticamente la stampa per il suo possibile prossimo ruolo nel remake di Sandokan al fianco di Can Yaman, che con il suo immancabile giubbotto di pelle, il ciuffo alla Elvis si consacra come il vero ribelle alla James Dean del rock’n roll siciliano.