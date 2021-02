Covid: musica e balli in Darsena a Milano per l’addio alla zona gialla

Musica e balli in Darsena, a Milano, con centinaia di giovani per l’ultimo weekend in zona gialla prima che scatti quella arancione. Una sorta di ‘rave party’ documentato da numerose foto e video sui social. Su Twitter c’è chi si indigna, rivolgendosi al sindaco Giuseppe Sala che oggi aveva invitato i cittadini alla cautela e alla responsabilità e c’è anche chi invoca l’invio di volanti. Molti dei giovani presenti portano la mascherina, ma c’è anche chi non la indossa o la tiene abbassata.