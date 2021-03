Covid, la Sicilia tiene con 519 nuovi positivi

La Sicilia tiene stabile il contagio con 519 nuovi positivi su 23.161 tamponi processati. E’ l’ultimo dato rilevato dal Ministero della Salute.

La regione è undicesima nel contagio giornaliero di oggi. Le vittime sono state 12 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.213. Il numero degli attuali positivi è di 22.678, con decremento di 1.867 casi rispetto a ieri. I guariti sono infatti 2.374. Negli ospedali i ricoverati sono 790; 4 in meno rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva sono 120, due in più.

I dati nelle nove province dell’Isola:

Palermo: 44.943 (221)

Catania: 42.381 (128)

Messina: 20.041 (28)

Siracusa: 10.801 (24)

Trapani: 10.702 (11)

Ragusa: 8.512 (33)

Caltanissetta: 7.085 (14)

Agrigento: 6.287 (46)

Enna: 4.468 (14)

IN ITALIA sono stati superati i 3 milioni di casi di coronavirus accertati da inizio epidemia, oltre un anno fa, secondo i dati del ministero della Salute. Oggi infatti i contagi sono 24.036, portando il totale a 3.023.129. Le ulteriori vittime per il Covid nel Paese sono state 297, a fronte delle 339 di ieri. Secondo i dati del ministero della salute, dall’inizio dell’emergenza sono morte 99.271 persone. Sono 2.525 i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia, 50 in più rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 222 (ieri erano 232). Nei reparti ordinari ci sono invece 20.374 persone, in aumento di 217 unità rispetto a ieri.