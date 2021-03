Covid, dal 19 aprile arriva il vaccino Johnson&Johnson

Johnson & Johnson inizierà le consegne del suo vaccino in Europa il 19 aprile. Lo riferisce l’azienda alla France Presse. Le dosi del vaccino monodose Johnson & Johnson per quel giorno cominceranno ad arrivare in Italia come hano confermano fonti del Commissario per l’emergenza sottolineando che le consegne andranno avanti fino a fine mese. Per il secondo trimestre, dunque da aprile a giugno, Johnson & Johnson dovrebbe consegnare all’Italia un totale di 7.307.292 dosi, in base a quanto previsto dal piano del ministero della Salute.