Count down per l’atteso concerto “Tanti Auguri Frank” di Antonio Campanella e della Chicky Mo Swing Band

Catania- “Canto la musica di Frank Sinatra da circa 35 anni ed è stato amore alla prima nota”. Così Antonio Campanella crooner e frontman e leader della Chicky Mo Swing Band racconta come ebbe inizio la sua lunga storia d’amore con la musica di The Voice, al quale dedica l’atteso concerto evento “Tanti auguri Frank“, per una produzione Mab Luxury Events, venerdì 12 dicembre, alle ore 21.00, sul palco del Teatro Ambasciatori.

“Nel giorno dei 110 anni di Sinatra, da figlio di emigranti, padre siciliano e madre ligure, ad artista americano più famoso al mondo, – continua Campanella protagonista di un vero show da far invidia a quelli di Las Vegas- il pubblico vedrà sul palco una crescita progressiva di musicisti: dal quintetto alla piccola orchestra per un doveroso omaggio alla sua parabola umana ed artistica di un vero talento che tra musica, cinema e teatro è diventato una vera leggenda”.

Ad affiancarlo sul palco la storica formazione della Chicky Mo Swing Band composta da Giuseppe Fucile al sax ed alla Direzione Musicale, Salvo Pappalardo alla batteria, Adriano Cristaldi al contrabbasso e Rosario Di Leo al pianoforte, ed altri undici straordinari musicisti: Andrea Liotta, Ivan Rinaldi, Marcello Leanza, Salvo Riolo, Francesco Virgata, Nando Sorbello, Giovanni Bonanno e il raffinatissimo quartetto d’archi Dammen Quartet, per un vero vortice di emozioni ed endorfine positive.

“Lo spettacolo si svilupperà in diversi momenti per raccontare al meglio il genio artistico di Frank Sinatra- aggiunge Antonio Campanella voce tra le più quotate ed apprezzate nel mondo del jazz- e al mio fianco si avvicenderanno diversi artisti come il giovane Pietro Agnello, volto di “Io Canto Generation” di Canale 5, per l’omaggio al giovane Sinatra, il chitarrista Torquato Tricomi per ricordare l’incontro con Jobim, la cantante Carla Basile che interpreterà in duetto una particolare ed emozionante versione del capolavoro All The Way e il piccolo Matteo Vinciguerra protagonista di un delicato cameo capace di aggiungere un momento di magia e sogno all’intero spettacolo”.

Sui brani della scaletta non si sbilancia, perché tutto deve essere una grande sorpresa. “Ci saranno, ovviamente, le celebri “All or Nothing at All”, “Fly Me to the Moon”, “The Lady is a Tramp”, “My Way” e “New York, New York“- conclude Campanella-ma anche quelle meno note. Non ci saranno, per scelta, canzoni natalizie anche se Sinatra ne ha incise tante, con il preciso obiettivo di trasmettere le emozioni in musica di un artista che continua a conquistare diverse generazioni diventato patrimonio culturale dello swing”.

