Cosa nascondono Bobby Solo e Renny Zapato i due Teddy Boys del rock’n roll italiano?

Improvvisamente sul profilo instagram di Bobby Solo appaiono delle foto con il catanese Renny Zapato. Cosa staranno preparando? Il brano per il prossimo Sanremo 2024? Ancora è tutto top secret ma si ha una sola certezza:”Bobby Solo l’eterno ragazzo, che con la sua lacrima sul viso ha venduto milioni di dischi stravolgendo il modo di fare musica in Italia è in lista tra i 50 che Amadeus sta scegliendo per il festival di Sanremo.

Con lui ci sarà anche Zapato, ribattezzato dalla stampa e dagli amici come l’Elvis delle due Sicilie.

Per adesso nessuna conferma ma soltanto la notizia che i due Teddy boys della musica italiana hanno presentato un brano insieme che, secondo le voci di corridoio Rai, per il sound e l’energia piace molto agli addetti ai lavori.

Bobby Solo e Zapato due generazioni di rockers lontane ma allo stesso tempo vicine accumunate dalla passione e dall’amore per Elvis e il grande rock anni 50.

Il 3 dicembre il tg1 delle 13.30 renderà noti i nomi dei 26 big in gara a Sanremo 2024.

Cosa augurargli se non un grande in bocca a lupo e come urlava Elvis durante i suoi live:”Bobby e Zapato go on e Keep on rockin!”.