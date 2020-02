Coronavirus, la Regione convoca unità di crisi «Ma in Sicilia la situazione è sotto controllo». In Veneto la prima vittima

L’assessore regionale alla Salute della Sicilia, Ruggero Razza, «ribadendo l’assoluta serenità della situazione in Sicilia» ha convocato una riunione dell’unità di crisi sul Coronavirus. Il vertice si terrà domani alle 9.30 a Catania presso il Palazzo della Regione.

«Le raccomandazioni che abbiamo fatto già nelle scorse settimane – afferma Razza – che ricalcano le direttive contenute nelle linee guida del Ministero della Salute, rimangono immutate. In caso di necessità è sempre opportuno contattare il medico di famiglia o i numeri dedicati: il 112 oppure il numero verde 1500 predisposto dal Ministero».

In Veneto la prima vittima

Il paziente deceduto per coronavirus in Veneto aveva 78 anni ed era un muratore in pensione. L’uomo, ricoverato già da una decina di giorni per precedenti patologie, è spirato all’ospedale di Schiavonia (Padova). «Non c’è stato neppure il tempo

per poterlo trasferire» ha detto il governatore Luca Zaia. La vittima si chiamava Adriano Trevisan, 78 anni, ed era di Vò Euganeo. Ex titolare di una piccola impresa edile, Trevisan aveva tre figli, una delle quali, Vanessa, era stata sindaco di Vò.