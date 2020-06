Conte, verso lancio Stati Generali venerdì pomeriggio

Si potrebbe tenere venerdì pomeriggio il “calcio d’inizio” degli Stati Generali delle’economia per la ripartenza dell’Italia post-Covid. E’ quanto emerge dal vertice tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione di maggioranza (più il sottosegretario Riccardo Fraccaro e il titolare del Mef Roberto Gualtieri) iniziato poco dopo le 21. Vertice che, secondo fonti di governo, non registra le tensioni emerse nel corso della riunione precedente. L’ipotesi più accreditata, fino a qualche ora fa, era che l’iniziativa partisse giovedì.

“Lo scenario pretende scelte nuove e una decisiva svolta da svolgere con gli alleati, questo è il cuore del confronto con Conte in queste ore e che continuerà nelle prossime settimane, nessuna contrapposizione ma la necessità per tutti di un salto di qualità necessario“. Così il segretario Pd Nicola Zingaretti nel suo intervento alla direzione nazionale del Pd.

“Diciamo bene ma attenzione al rigore, al rispetto dei tempi certi, diciamo attenzione perché ora l’Ue chiede a noi rigore e piani seri, non possiamo sbagliare e quindi chiediamo la collaborazione sincera a tutti” ha aggiunto Zingaretti parlando degli Stati Generali proposti dal premier.

Conte, a quanto si apprende, vedrà i capidelegazione della maggioranza alle ore 21. La riunione avrà tra i temi sul tavolo l’organizzazione degli Stati generali e potrebbe vedere la partecipazione anche dei ministri competenti sui dossier economici, come è accaduto nell’ultima riunione, venerdì scorso.

“Ora servono risposte urgenti alle crisi industriali, come Mittal e Alitalia – ha spiegato il segretario dem – e decreti come semplificazioni, sicurezza e provvedimenti urgentissimi nel campo della giustizia. Siamo a un momento cruciale in cui si giocano i destini della legislatura e il futuro dell’Italia. Sono fiducioso e dobbiamo chiamare il paese a ricostruire la fiducia”.

“Sembra passato un secolo – ha detto in apertura – tutto è di nuovo cambiato, per prima volta nella storia politica italiana la riunione di un partito si svolge grazie alla rete e questo dà l’idea dello sconvolgimento epocale che abbiamo vissuto”.

Il Pd dovrebbe tornare anche sulla questione Stati Generali. “L’importante – ha sottolineato ieri il vice segretario Andrea Orlando – è che “siano un inizio e non una falsa partenza. Bisogna arrivare all’appuntamento per usare i fondi Ue con idee chiare”.