Conte, scrive Verdù, “un avvocato senza nessuna esperienza politica prima di mettere piede a Palazzo Chigi, ha superato turbolenze che la maggior parte dei precedenti presidenti del Consiglio non affrontarono durante i 66 governi italiani da quando fu fondata la Repubblica nel 1946. Ha presieduto due governi ideologicamente agli antipodi, ha resistito alla pressione di due vicepresidenti con più potere di lui, è sopravvissuto al tentativo di rovesciarlo in piena estate (nel 2019, ndr), ha superato anche umiliazioni in Europa e alla fine è cresciuto durante la peggiore crisi sanitaria e economica della storia recente del Paese”. La metafora è quella di una nave in tempesta: “Conte, il quinto primo ministro non candidato alle elezioni, si è legato all’albero della barca e ha attraversato la tormenta. La speranza di vita di chi occupa il suo incarico in Italia è intorno ai 14 mesi. Lui ad oggi è arrivato a 26. E se riuscirà a superare il maremoto che arriverà in autunno – caduta del Pil fino al 13 per cento e elezioni in sei Regioni – potrebbe essere l’unico che conclude la legislatura dopo Silvio Berlusconi. Nessuno avrebbe dato un euro due anni fa. Un tempo nel quale Conte ha imparato a cavalcare uno stato d’emergenza permanente”.

Il consenso da una parte, il riconoscimento da parte dei leader europei del suo ruolo nel vertice di Bruxelles che ha portato all’accordo. “L’esperienza come avvocato societario, specialista in arbitrati, lo ha aiutato a costruire la sua figura da mediatore – scrive El Paìs facendo parlare varie fonti, dentro e fuori dal suo staff – ‘Ha applicato il suo lavoro al governo. Prima lo faceva con i clienti, ora lo applica ai partiti come Pd e Lega, ai rivali in Europa come Mark Rutte. Studia molto bene i documenti, non trascura il diavolo che si nasconde nei dettagli’. Nelle trattative del Consiglio europeo, ha fermato molte volte i tecnici di Rutte che provavano a introdurre sfumature diverse nel testo. E’ capace di discutere per un’ora e mezzo per cambiare una sola parola come “decisivo” o “complessivo“, che trasforma il senso dell’accordo“. Conte, aggiunge il giornale spagnolo, “ha imparato che la notte è un alleato per vincere a un tavolo, così come ha fatto Angela Merkel per anni: ‘Ha una resistenza e capacità di lavoro non comune e in queste ore resta lucido. Sa che così può scombussolare gli avversari“.

Adesso che Salvini non è più al governo e che Conte “ha rotto i legami con il M5s e si è allontanato enormemente da Di Maio”, il premier “non accetta più ordini dai dirigenti” del Movimento: “preferisce giocare da libero. E i vantaggi sono evidenti”. “La popolarità in ascesa” e “il capitale accumulato” sono “tentatori“, analizza Verdù. L’autunno “marcherà a fuoco il suo futuro”, dopo il successo europeo che ha finito per “affondare le opposizioni“, servirà ora “disegnare un piano per usare 80 milioni a fondo perduto e 120 in prestiti. Perché l’emergenza prima o poi passa”.

fonte Ilfattoquotidiano.it